مايكروسوفت تعلن عن إزالة كلمات المرور: الانتقال إلى مفاتيح المرور

أعلنت مايكروسوفت رسميا عن نيتها إزالة كلمات المرور لجميع مستخدميها البالغ عددهم مليار شخص، مؤكدة أن هذه الخطوة ستكون حقيقة واقعة قريبا.

وأوضحت الشركة أن الوقت قد حان للتخلي عن كلمات المرور، حيث يمكن للمهاجمين تخمينها بسهولة، وهو ما يهدد أمان الحسابات الإلكترونية.

مايكروسوفت أشارت إلى تزايد الهجمات على كلمات المرور، حيث يتم حظر نحو 7000 هجوم في الثانية، أي ما يقارب ضعف الرقم المسجل العام الماضي. وكبديل لكلمات المرور، تعكف الشركة على تشجيع المستخدمين على استخدام مفاتيح المرور، التي تعد أكثر أمانا.

مفاتيح المرور هي شكل من أشكال المصادقة يعتمد على وسائل مثل بصمة الإصبع أو التعرف على الوجه، مما يجعلها أكثر أمانا من كلمات المرور التقليدية، وتتميز هذه المفاتيح بأنها لا يمكن تسريبها أو سرقتها لأنها تتطلب إدخالا ماديا، وهو ما يجعلها محصنة ضد الهجمات التقليدية.

بحلول نهاية مايو 2025، سيحصل غالبية مستخدمي مايكروسوفت على تجربة جديدة لتسجيل الدخول إلى حساباتهم، حيث لن يحتاجون إلى كلمة مرور على الإطلاق.

عند إنشاء حساب جديد، سيكون عليك فقط إدخال عنوان بريدك الإلكتروني، وبعد ذلك ستحصل على رمز لمرة واحدة لتوثيق الحساب، مما يعني أنك لن تضطر إلى إنشاء كلمة مرور جديدة.

مايكروسوفت تؤكد أن الهدف النهائي هو التخلص من كلمات المرور تماما والتركيز على مفاتيح المرور كطريقة أساسية للتوثيق.

مع الهجمات الإلكترونية المتزايدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يعتبر التخلص من كلمات المرور خطوة هامة نحو تعزيز الأمان وحماية الحسابات من عمليات التصيد الاحتيالي.

بحلول العامين المقبلين، يتوقع أن تصبح مفاتيح المرور هي الطريقة الأكثر انتشارا للتوثيق عبر الإنترنت.

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