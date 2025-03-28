هل نحن وحدنا في الكون؟.. عالمة بريطانية تحسم الجدل

قدمت العالمة البريطانية المرموقة، دام ماجي أدرين-بوكوك، إجابة حاسمة عن السؤال الذي حير البشرية طويلا: “هل نحن وحدنا في الكون؟”

وفي حديث لصحيفة “الغارديان”، أكدت أدرين-بوكوك، مقدمة برنامج “The Sky at Night”، أن الاعتقاد بأن البشر هم الكائنات الحية الوحيدة في هذا الكون الواسع **ليس سوى غرور بشري**.

وأوضحت أن الاكتشافات العلمية الحديثة، خاصة المتعلقة بحجم الكون، تجعل من المستحيل تصور أننا الكائنات الوحيدة، وقالت بثقة: “الأرقام والحقائق لا تدعم هذه الفكرة، نحن لسنا وحدنا”.

لكن يبقى السؤال الأهم: أين تختبئ هذه الكائنات، ولماذا لم نرصدها بعد؟*

تشير العالمة إلى أن البشرية بدأت تدرك تدريجيا مدى ضآلة مكانتها في الكون، لا سيما بعد اكتشافات علمية غيرت نظرتنا لمركزية الأرض.

وتضيف أن تقديرات العلماء تشير إلى وجود تريليوني مجرة، مما يجعل احتمال ظهور حياة أخرى شبه مؤكد، حتى لو كانت الفرص ضئيلة.

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