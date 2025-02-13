هل تشعر بأنك تفقد طاقتك تدريجيا؟ هذا ما يحدث لجسمك عندما تحرم نفسك من النوم الجيد!

تخيل أنك تعمل بجهاز بطاريته تضعف تدريجيا، أو تقود سيارة ثم فجأة تتوقف عن الحركة، هذا تماما ما يحدث لجسمك عند حرمانه من النوم الجيد، قلة النوم ليست مجرد شعور بالإرهاق، بل هي قنبلة موقوتة تهدد صحتك، مزاجك، وإنتاجيتك اليومية.

النوم.. مفتاح لصحة جيدة

النوم ليس رفاهية، بل هو ضرورة بيولوجية للحفاظ على توازن الجسم والعقل. وكما يقول الخبير في صحة النوم، مطاع غسان القج، “ثلث حياة الإنسان يقضيها في النوم، وإذا أصلح هذا الثلث، أصلح الثلثين المتبقيين”.

النوم الجيد لا يحسن فقط من الأداء الذهني والجسدي، بل يؤثر مباشرة على الصحة النفسية، إذ يقلل من التوتر والاكتئاب ويحسن المزاج العام.

ما هي العواقب الصحية لقلة النوم؟

حرمان الجسم من النوم الكافي يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة قد تتجاوز مجرد الشعور بالإرهاق. قلة النوم تسبب اضطرابات في الجهاز العصبي، ضعف التركيز، وزيادة احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكري.

كما أن من ينامون أقل من ست ساعات يوميا معرضون أكثر للإصابة بالسمنة بسبب تأثير قلة النوم على هرمونات الجوع والشبع، اضطراب النوم ينعكس على المظهر الخارجي أيضا، حيث يؤثر على ملامح الوجه ويجعلك تبدو أكبر سنا وأكثر إرهاقا.

كم عدد ساعات النوم الكافية؟

بحسب الدكتور القج، يحتاج الإنسان الطبيعي إلى ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميا، لكن بعض الأشخاص يعتقدون أنهم يستطيعون الاكتفاء بـ4 أو 5 ساعات فقط، هذا السلوك قد يبدو غير مؤثر في البداية، لكنه على المدى الطويل يسبب تدهورا في الصحة البدنية والعقلية.

لماذا يصعب علينا النوم؟

الكثير من الأشخاص يعانون من صعوبة في النوم رغم شعورهم بالتعب، وذلك بسبب عدة عوامل منها:

– التعرض للضوء الأزرق قبل النوم، الذي يؤثر على إفراز هرمون الميلاتونين المسؤول عن تنظيم النوم.

– القلق والتوتر الذي يسبب الأرق.

– بيئة النوم غير المريحة مثل درجة الحرارة المرتفعة أو وجود الضوضاء.

كيف نحصل على نوم صحي؟

لتعزيز جودة النوم، يوصي القج باتباع النصائح التالية:

– الحفاظ على جدول نوم منتظم.

– تهيئة بيئة النوم المثالية، مع درجة حرارة بين 18-22 درجة مئوية.

– الابتعاد عن الأجهزة الذكية قبل النوم بساعة على الأقل.

– ممارسة عادات استرخاء مثل القراءة أو شرب مشروبات دافئة.

– تجنب المنبهات مثل القهوة والشاي قبل النوم.

النوم والصحة النفسية

النوم الجيد هو أحد المفاتيح الرئيسية للصحة النفسية. كما يوضح القج، “قاسم النجاح والسعادة بين الأشخاص المبدعين والرياضيين ورجال الأعمال هو النوم الصحي”.

الأرق المزمن مرتبط بالاكتئاب والقلق واضطرابات المزاج، مما يجعل النوم عاملا أساسيا لتحقيق التوازن العاطفي والنفسي.

من ينام جيدا يعيش حياة أفضل

النوم الجيد يساعد على تحسين الذاكرة، تقوية جهاز المناعة، وزيادة القدرة على اتخاذ قرارات سليمة، لا تدع قلة النوم تسرق صحتك وسعادتك، وابدأ اليوم في تحسين جودة نومك للحصول على حياة أفضل وأكثر توازنا.

ـ المصدر: سكاي نيوز عربية.

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