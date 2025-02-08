إدارة ترامب تجمد برنامج شحن السيارات الكهربائية

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أوقفت وزارة النقل في أميركا تمويل برنامج البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية بقيمة 5 مليارات دولار والذي تلقت منه شركة تسلا ما لا يقل عن 31 مليون دولار.

إنها أحدث محاولة من إدارة ترامب لاختراق مشاريع الطاقة المتجددة الممولة فيدراليًا في جميع أنحاء البلاد، وهي أولوية واضحة للرئيس في الأسابيع القليلة الأولى من عودته إلى منصبه.

كما أنه دليل آخر على أن سياسات الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك تتعارض بشكل متزايد مع هدف شركته للسيارات في تعزيز الانتقال إلى الطاقة المستدامة، بحسب تقرير نشره موقع “تك كرانش” واطلعت عليه “العربية Business”.

فازت “تسلا”، منتصف العام الماضي، بحوالي 6٪ من جميع الجوائز من برنامج البنية التحتية الوطنية للسيارات الكهربائية (NEVI) المعني، وحصلت على ملايين الدولارات في هذه العملية.

كان أحد أول الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب في يناير يستهدف برامج البنية التحتية للرسوم، بما في ذلك NEVI.

الآن، تقول رسالة أُرسلت يوم الخميس إلى مديري مكاتب وزارة النقل بالولايات إن “القيادة الجديدة لوزارة النقل” تريد “مراجعة السياسات التي تقوم عليها عملية تنفيذ برنامج NEVI”.

وقالت إدارة الطرق السريعة الفيدرالية، وهي وكالة وزارة النقل التي كتبت الرسالة، إنها ستقوم بتحديث الإرشادات الخاصة بـ NEVI ونشرها للتعليق العام في الربيع.

وتقول إدارة وزارة النقل إنه لا يمكن إصدار أي تمويل جديد حتى يتم الانتهاء من هذه الإرشادات الجديدة.

كان برنامج NEVI جزءًا من قانون البنية التحتية الحزبي الذي تم توقيعه كقانون في عام 2021.

وقد خصص الكونغرس مليار دولار سنويًا للبرنامج من عام 2022 إلى عام 2026.

قالت بيث هامون، كبيرة المدافعين عن شحن المركبات في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، في بيان: “إن وقف التمويل في منتصف الطريق سيؤدي إلى الفوضى والتأخير في الولايات في جميع أنحاء الأمة.

تابعت: “وسوف يؤدي ذلك إلى إفساد جهود الولايات، وإحداث فوضى مع الشركات التي تقوم بتثبيت أجهزة الشحن، والمخاطرة بوظائف عمالها”. “الفائز الوحيد من هذه الفوضى هو صناعة النفط”.

وقالت كاثرين جارسيا، مديرة برنامج النقل النظيف للجميع في سييرا كلوب، إن هذا الإجراء غير قانوني ويمثل هجومًا على التمويل الحزبي الذي وافق عليه الكونجرس منذ سنوات.

تحاول إدارة ترامب وقف تدفق الأموال التي خصصها الكونغرس في جميع أنحاء الحكومة وهو ما يقول عنه الخبراء القانونيون إنه انتهاك كبير للنظام الدستوري.

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