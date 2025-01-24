ماذا يحدث لسرعة الرصاصة عند إطلاقها من سطح القمر؟

عند إطلاق الرصاصة على سطح القمر، الذي يعتبر بيئة شبه فراغية (خالية من الهواء)، لا توجد مقاومة هواء كما على الأرض.

هذا يعني أن الرصاصة ستنطلق بسرعة ثابتة، أي بنفس السرعة الابتدائية التي تخرج بها من السلاح، والتي تتراوح عادة بين 800 إلى 1200 متر في الثانية حسب نوع السلاح.

من جانب آخر، جاذبية القمر أضعف بكثير من جاذبية الأرض (حوالي سدس جاذبية الأرض)، مما يعني أن الرصاصة ستستمر في التحرك لمسافة أبعد قبل أن تبدأ في الهبوط بسبب الجاذبية القمرية.

هل يمكن أن تصل الرصاصة إلى الأرض؟

لكي تصل الرصاصة إلى الأرض، يجب أن تتحقق سرعة إفلات القمر، التي تبلغ حوالي 2.38 كيلومتر في الثانية (2380 متر/ثانية). لكن سرعة الرصاصة من السلاح أقل بكثير من هذه السرعة، وبالتالي لن تتمكن من الإفلات من جاذبية القمر.

حتى إذا تمت إضافة دفعة إضافية للرؤية لتصل إلى سرعة الإفلات، فإن الرصاصة ستحتاج إلى الاتجاه الصحيح نحو الأرض، إذا تحررت من جاذبية القمر، فإنها ستدخل في مدار حر في الفضاء، وستتأثر حركتها بالجاذبية بين القمر والأرض.

حتى لو وصلت الرصاصة إلى الأرض، فإنها ستواجه مقاومة الغلاف الجوي للأرض، ما يجعلها تحترق مثل النيازك الصغيرة.

في الفضاء، لا يوجد هواء لإبطاء الرصاصة، لذا ستستمر في الحركة بسرعة ثابتة بعد التخلص من جاذبية القمر، لكن الاحتمال بأن تصطدم بالأرض صغير للغاية لأن الرصاصة ستحتاج إلى المسار الدقيق لتصل إلى الغلاف الجوي للأرض.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية