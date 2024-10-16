دراسة حديثة: شرب الشاي يوميا قد يؤخر الشيخوخة البيولوجية

كشفت أبحاث حديثة أن العادة اليومية المتمثلة في شرب الشاي ليست مجرد وسيلة لتحسين الحالة المزاجية، بل قد تساهم أيضا في تأخير الشيخوخة البيولوجية، وفقا لما نشره موقع Earth استنادا إلى دورية “The Lancet Regional Health”.

حياة أطول بصحة أفضل

قام باحثون من جامعة سيتشوان في الصين بدراسة شاملة حول كيفية مساهمة مشروب الشاي في تعزيز الصحة وطول العمر، مستندين إلى عينة كبيرة شملت 5998 مشاركا بريطانيا تتراوح أعمارهم بين 37 و73 عاما، و7931 فردا صينيا تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عاما.

وقد قدم المشاركون معلومات حول عاداتهم في شرب الشاي، بما في ذلك أنواع الشاي المفضلة لديهم مثل الشاي الأخضر والأسود والأصفر وأولونغ، ومستويات استهلاكهم اليومي.

3 أكواب من الشاي يوميا

أشارت نتائج الدراسة إلى أن الرقم السحري لتحقيق فوائد مكافحة الشيخوخة هو حوالي ثلاثة أكواب، أو ستة إلى ثمانية غرامات من أوراق الشاي يوميا.

ومع ذلك، حذرت الدراسة من أنه في حال التوقف عن شرب الشاي، يمكن أن تتسارع الشيخوخة البيولوجية بشكل أكبر، مما يشير إلى أن الاستمرار في شرب الشاي بانتظام هو المفتاح للاستفادة من فوائده.

السر وراء مشروب الشاي

يعتقد الباحثون أن الفوائد الصحية المذهلة للشاي تعود إلى البوليفينول، وهي مواد حيوية نشطة تلعب دورا مهما في التأثير على ميكروبات الأمعاء، مما يؤثر على وظائف المناعة والتمثيل الغذائي وحتى الوظيفة الإدراكية.

وبغض النظر عن نوع الشاي، لم تظهر الدراسة اختلافات كبيرة في التأثيرات المضادة للشيخوخة. كما أن درجة حرارة الشاي لم تؤثر على النتائج.

فهم عالم الشاي والشيخوخة

يختلف تأثير مشروب الشاي من شخص لآخر، حيث تقدم الأنواع المختلفة فوائد صحية فريدة:

– الشاي الأخضر: معروف بمحتواه العالي من مضادات الأكسدة والبوليفينول، وقد ارتبط بتحسين صحة القلب والمساعدة في إنقاص الوزن.

– الشاي الأسود: مليء بالفلافونويد، مما يعزز صحة القلب ويخفض خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

– الشاي الأبيض: معروف بخصائصه المضادة للأكسدة، ويعزز صحة الجلد ويحتوي على كمية أقل من الكافيين.

– شاي أولونغ: يعتبر معززا للتمثيل الغذائي.

إبطاء الشيخوخة

يساعد مزيج الشاي الفريد من الكافيين والحمض الأميني إل ثيانين على تعزيز الانتباه والذاكرة، مما يؤدي إلى تحسين الأداء العقلي. كما يدعم الشاي، خاصة الشاي الأخضر، صحة الأسنان بفضل محتواه من الفلورايد.

تحذير مهم

بينما تقدم الدراسة رؤى واعدة، فإنه لا يمكن الاستنتاج بشكل قاطع أن شرب الشاي يبطئ الشيخوخة البيولوجية بشكل مباشر، وينصح بالاعتدال، حيث إن استهلاك حوالي ثلاثة أكواب من الشاي يوميا قد يقدم الفوائد الأكثر وضوحا لمكافحة الشيخوخة.

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