بحجم كلب.. اكتشاف بقايا ديناصور “صغير” عمره 99 مليون عام

اكتشف فريق من العلماء من جامعة ولاية كارولينا الشمالية ومتحف نورث كارولينا للعلوم الطبيعية، حفريات محفوظة بشكل استثنائي لديناصور بحجم كلب أطلق عليه اسم Fona Herzogae، عاش أكثر من 99 مليون عام تحت الأرض في ولاية يوتا الأمريكية.

ووفقا للعلماء، كان النوع الجديد آكلا للنباتات يتميز بعضلات قوية وحوضا مدمجا لتحقيق الاستقرار، وأرجل خلفية كبيرة مثالية لأسلوب حياته تحت الأرض، كما عثر على هياكل عظمية كاملة للعديد من الديناصورات ما يشير إلى أنها نفقت تحت سطح اليابسة.

وأوضحت الدراسة، إن منطقة الاكتشاف كانت مغطاة ببيئة دافئة ورطبة وموحلة، وعادة ما تتسبب هذه الظروف البيئية في تدهور الحفريات أو تناثرها بمرور الوقت، لكن البقايا المكتشفة كانت محفوظة جيدا، ويعتقد الفريق أن المخلوقات ربما أمضت وقتا تحت الأرض.

وأشار العلماء إلى أن هذا الاكتشاف يعد جديدا ومذهلا، لأن الاكتشافات العلمية السابقة أشارت فقط إلى أن الديناصورات كانت مائية أو برية أو تحلق في الهواء، وقد تمنح هذه الحفريات فكرة أفضل عن أنواع الديناصورات المختلفة، وقدرتها على التكيف لتحمل ظروف بيئية معينة، أو كيفية هروبها من الحيوانات المفترسة.

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