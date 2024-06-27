اكتشاف 3 كواكب يحتمل أن تكون صالحة للسكن

اكتشف علماء اسكتلنديون ثلاثة كواكب في منظومة “HD 48948” الكوكبية، التي تبعد عن الأرض 55 سنة ضوئية، يحتمل أن تكون صالحة لسكن البشر.

ووفقا لعلماء الفلك بجامعة سانت أندروس الاسكتلندية، فإن هذه الكواكب تدور حول نجم شبيه بالشمس، ولكنها بعيدة جدا، بحيث أن المركبة الفضائية “Voyager 1” ستحتاج ما يقارب مليون سنة للوصول إليها.

ودرس العلماء منظومة “HD 48948” بمساعدة المطياف “HARPS-N”، وخلال 10 سنوات حصلوا تقريبا على 200 قياس عالي الدقة للسرعة الشعاعية. وأظهر تحليل هذه المؤشرات أنها أرض فائقة وأنها فئة من الكواكب ذات كتلة أكبر من كتلة الأرض، ولكنها أقل من كتلة “نبتون”، وتدور حول قزم برتقالي يشبه الشمس إلى حد ما.

ووفقا للباحثين، فإنها أقرب نظير من حيث المسافة، وهذا الاكتشاف خطوة مثيرة في البحث عن كواكب صالحة للحياة.

واتضح للباحثين أن دورة الكواكب الثلاثة حول النجم “HD 48498” تستغرق 7 و38 و151 يوما أرضيا على التوالي.

ويقع الكوكب الأخير على مسافة يمكن أن يوجد فيها الماء السائل دون غليان أو تجمد، ومثل هذه الظروف مثالية للحياة.

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