تيك توك تطلق منصة TikTok Studio لصناع المحتوى

أطلقت تيك توك منصتها الجديدة TikTok Studio التي تمكن صناع المحتوى من إدارة حساباتهم بطريقة سهلة بفضل مجموعة من الأدوات والمزايا الجديدة، وهي تحل محل منصة TikTok Creator Center السابقة.

وتتيح منصة TikTok Studio لصناع المحتوى والمؤثرين تحرير مقاطع الفيديو ورفعها بسهولة إلى حساباتهم، مع واجهة سهلة الاستخدام مزودة بأدوات مجانية يمكن الاستفادة منها مثل الترجمة التلقائية ومحرر الصور والقص التلقائي وغيرها، كما تتيح المنصة مراجعة المحتوى وإدارته بما يتماشى مع سياسة تيك توك.

وتوفر منصة TikTok Studio أيضا عرض البيانات التحليلية الخاصة بالمحتوى الموجود في الحسابات، لتمكين صناع المحتوى من معرفة أداء المنشورات المختلفة، واستخدام تلك البيانات في التخطيط للمحتوى القادم.

وتتوفر المنصة لصناع المحتوى الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما أكثر، ويمكن الوصول إليها عبر متصفح الويب الآن من خلال الحاسوب عبر الرابط المخصص، كما تتوفر المنصة في تطبيق تجريبي للأجهزة العاملة بنظام الأندرويد، ومن المقرر أيضا طرح تطبيق مماثل لهواتف آيفون وأجهزة آيباد خلال الأسابيع القادمة.

وقالت تيك توك إنها صممت TikTok Studio لتلبية احتياجات كافة المبدعين، سواء كانوا مبتدئين ينشرون أول مقطع فيديو لهم، أو متمرسين يتطلعون إلى تحسين محتواهم وزيادة تأثيرهم، كما أنها تدعم أصحاب الأعمال الصغيرة الذين يسعون إلى تحقيق توازن بين إنشاء المحتوى وإدارة أعمالهم.

وتعتمد تيك توك على نحو كبير على تحميلات صناع المحتوى، وتقدم برامج مكافآت للمؤثرين الذين يقدمون محتوى أصليا عالي الجودة، كما أطلقت تيك توك هذا العام تجربة تفاعلية جديدة لصناع المحتوى والجماهير عبر ميزة Sub Space، التي تتيح البث المباشر والدردشة التفاعلية بين صناع المحتوى وجمهورهم، مع مزايا أخرى مثل الحصول على محتوى حصري وإمكانية دعم المؤثرين ماديا.

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