علماء يابانيون يرصدون “محادثة” بين النباتات

تمكن علماء الأحياء الجزيئية من جامعة سايتاما اليابانية باستخدام مجهر فلوري Fluorescent Microscope من توثيق إطلاق النباتات مركبات عضوية طيارة للحماية والتواصل.

وقد استخدم الباحثون في التجربة نباتات من نوع رشاد أذن الفأر أو رشاد ثال Arabidopsis thaliana، حيث “لونوها” قليلاً لكي يتمكنوا من رؤية الإشارات. وبعد ذلك وضعوها قرب بعضها البعض، ومن ثم أتلفوا بعضها عمدا، فمثلا، وضعوا يرقات خطرة على أوراقها.

واتضح للباحثين من هذه العملية، أن النباتات المتضررة بدأت تطلق مواد طيارة بنشاط وجيرانها يتفاعلون معها أي يجري بينهما ما يشبه “المحادثة”.

ويشير موقع ScienceAlert الذي يصف التجربة إلى أن “النباتات السليمة فهمت جيدا رسائل جيرانها المتضررين، وردت عليها بدفعات من إشارات الكالسيوم”.

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