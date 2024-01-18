يناير 18, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

الصين تطلق نوع جديد من البطاريات يدوم لـ 50 سنة بدون الحاجة للشحن

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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الصين تطلق نوع جديد من البطاريات يدوم لـ 50 سنة بدون الحاجة للشحن

أعلنت شركة “بيتافولت”، إحدى الشركات الصينية الناشئة، أنها في المراحل النهائية من إطلاق نوع من البطاريات يدوم لـ 50 سنة بدون الحاجة للشحن، وحجمها نفس حجم العملة المعدنية.

وأوضحت الشركة، أن فكرة البطارية تقوم على حشو 63 نظير مشع في داخلها، وهي بالتالي تعتمد على الطاقة (النووية) “تفكك بيتا”.

حيث توفر البطارية 100 مايكرواط من الطاقة عند 3 فولت (يمكن إضافة عدد كاف منها للحصول على طاقة أعلى)، علما بأن لديهم خطة في عام 2025 لرفع الكفاءة إلى 1 واط.

منوهة إلى، أن البطارية تعمل عند درجات حرارة من -60 إلى 120 مئوية.

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