ليس المرحاض.. تجرية مثيرة تكشف المكان “الأكثر قذارة” في المنزل

تعيش الميكروبات معنا طوال الوقت، سواء داخل المنزل أو في خارجه، لكن هل تساءلت ما هي أكثر الأماكن المليئة بالجراثيم حولك؟ وهل هي بالفعل مقعد المرحاض؟

للإجابة على هذا السؤال، جمع خبير سلامة الغذاء في جامعة كليمسون الأميركية، بول داوسون، بالتعاون مع شبكة “سي أن أن” عينات من 5 منازل مختلفة، لمعرفة أكثر الأماكن في هذه المنازل من ناحية انتشار الجراثيم.

وهذه الأماكن هي مصفاة حوض المطبخ، وسطح المطبخ (كونترتوب)، ومقعد المرحاض، ومقبض صنبور حوض الحمام، ومدخل الباب الرئيسي للمنزل.

وتم أخذ العينات وعزلها في المعمل، حيث تكاثرت البكتريا كما يبدو في فيديو نشرته الشبكة عن التجربة المثيرة.

والمفاجأة أنه تبين أن مقعد المرحاض هو “أكثر الأماكن نظافة”، مقارنة بالمطبخ الذي انتشرت فيه الجراثيم بشدة.

وتنصح مؤسسة الصحة العامة الأميركية باستخدام محلول مبيض لغسل حوض المطبخ والمصفاة مرة واحدة على الأقل شهريا، وتغيير إسفنجة المطبخ بانتظام.

وتقول “المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها”، التابعة لوزارة الصحة الأميركية، إنه في حال عدم توفر المطهرات المنزلية، يمكن استخدام محلول مبيض لتطهير الأسطح، وهي طريقة فعالة في قتل الجراثيم.