الصيف الأكثر حرا في اليابان.. والشتاء الأكثر دفئا في أستراليا منذ بدء تسجيل البيانات

أكدت الأرصاد الجوية اليابانية، اليوم الجمعة، أن صيف هذا العام، كان الأكثر سخونة في البلاد منذ بدء تأريخ الحرارة في اليابان عام 1898.

وأضافت الوكالة في بيان، أن “اليابان شهد بين (يونيو/ حزيران، وأغسطس/ آب) الماضيين، متوسط درجات حرارة هو الأعلى منذ بدء تسجيل هذه البيانات عام 1898، حيث كان متوسط درجات حرارة الصيف أعلى بفارق كبير في شمال البلاد وشرقها وغربها”.

وأوضحت، “بلغ متوسط درجات الحرارة غير الإعتيادية في اليابان إستنادا إلى ملاحظات في 15 موقعا مختلفا، +1.76 درجة مئوية، وهو ما يتجاوز بكثير متوسط عام 2010 (+1.08 درجة مئوية) التي كانت الأعلى على الإطلاق منذ بدء تسجيل الإحصاءات في عام 1898”.

وتابعت، أن “درجات الحرارة القصوى والدنيا وصلت إلى أرقام قياسية، في العديد من الأماكن في أنحاء البلاد كافة، كما هي الحال في مدينة إيتويغاوا، حيث بلغت درجة الحرارة الدنيا 31.4 درجة مئوية في 10 أغسطس/ آب الماضي، وهو أعلى مستوى في البلاد”.

ولفتت إلى، إن “مقارنة بالسنوات التي كان فيها متوسط درجات الحرارة في الصيف مرتفعا بشكل خاص (2010 و2013 و2018 و2022)، زاد عدد الأيام شديدة الحرارة بشكل ملحوظ أعتبارا من نهاية يوليو ليصبح الأعلى منذ عام 2010”.

ومن جهته، أفاد مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي الجمعة أن فصل الشتاء في أستراليا كان الأكثر دفئا على الإطلاق، مسجلا أحدث مستوى قياسي في سلسلة من الأرقام القياسية التي سجلت في جميع أنحاء العالم مع اشتداد تأثير تغير المناخ.

وأوضح سايمون غرينغر، خبير المناخ في الوكالة، أن متوسط درجة الحرارة في فصل الشتاء في جميع أنحاء أستراليا بلغ 16.75 درجة مئوية من حزيران/يونيو إلى آب/أغسطس، وهو أعلى بقليل من الدرجة القياسية السابقة المسجلة في العام 1996 البالغ 16.68 درجة مئوية.