ما الفرق بين كورونا والمتحورات الجديدة؟.. اليك أبرزها

منذ تفشي الموجة الأولى من فيروس كورونا، عانت البشرية من ظهور متحورات المرض بين حين وآخر.

ومؤخرًا، تفشى متحورا إيريس وBA 2.86، وهما من سلالة XBB المنحدرة من أوميكرون.

وتراقب منظمة الصحة العالمية هذين المتغيرين، اللذان ساهما في زيادة حالات المصابين بالولايات المتحدة وبريطانيا والصين.

وتعتبر السمة المشتركة بين المتحورين هو انتقالهما خلال قطرات الجهاز التنفسى من اللعاب والأنف.

يُظهر متحور إيريس معدلًا مرتفعًا بشأن انتقال العدوى، لكن BA 2.86 ينتج عنه أعراض إضافية، منها الإسهال والتهاب الملحمة والطفح الجلدي بحسب “تايمز أوف إنديا”.

ومن أبرز أعراض إيريس السعال، والحمى، والسعال، وآلام العضلات، وضيق التنفس والصداع، والتهاب الحلق، وفقدان حاستي الشم والتذوق.