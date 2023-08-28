مدعوما بالذكاء الاصطناعي.. شركة ميتا تطلق “مترجما قويا”

أصدرت “ميتا”، الشركة الأم لمنصة فيسبوك، “مترجما قويا” يعمل بالذكاء الاصطناعي ويمكنه ترجمة اللغات بسهولة أكبر، من خلال النص والصوت.

وقالت “ميتا”، في بيان على موقعها الرسمي: يعد -SeamlessM4T- أول نموذج متكامل ومتعدد اللغات للترجمة والنسخ باستخدام الذكاء الاصطناعي ويمكن لهذا النموذج إجراء ترجمة الكلام إلى نص، ومن الكلام إلى كلام، ومن النص إلى كلام، ومن النص إلى نص، لما يصل إلى 100 لغة

وسيتم إصدار محرك الترجمة الجديد بموجب ترخيص “Creative Commons”، مما سيسمح للباحثين والمطورين بالبناء على هذا النموذج وتطويره.

ونعتقد أن النموذج الذي أصدرناه، يمثل خطوة مهمة إلى الأمام في عالم الترجمة.SeamlessM4T يقلل من الأخطاء والتأخير، ويزيد من كفاءة وجودة عملية الترجمة.

وفي حديثه لموقع “أكسيوس” الأميركي، قال عالم الأبحاث في شركة “ميتا”، باكو جوزمان:

“Seamless M4T” لا يعتمد على محركات وسيطة للترجمة.هذا النموج الجديد يدعم حتى تغيير اللغات بسرعة.هذا الأمر سيسمح بتقديم دعم أفضل للأشخاص الذين يمزجون اللغات في أحاديثهم اليومية.