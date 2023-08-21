طبيب يحذر من “عادة خاطئة وشائعة” ينبغي تجنبها عند تنظيف أسنانك!

قال طبيب الأسنان آلان كلارك إن نظافة الفم الجيدة لها القدرة على تغيير روتينك اليومي، وزيادة صحتك وتعزيز ثقتك بنفسك، ولكن من المهم القيام بذلك بشكل صحيح.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة غسل الفم بالماء بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة. فوفقا للمدير السريري وطبيب الأسنان الرئيسي في Paste Dental، كلارك، حان الوقت للتخلي عن هذه العادة.

وقال: “قد يبدو الأمر غير منطقي، لكن الشطف مباشرة بعد غسل الأسنان بالفرشاة يزيل معجون الأسنان الغني بالفلوريد الذي يبقى على أسنانك. الفلوريد هو بمثابة بطل خارق لمينا الأسنان، حيث يحميها من قوى التحلل”.

وقدم الدكتور كلارك بعض النصائح الإضافية عندما يتعلق الأمر بروتين تنظيف أسنانك.