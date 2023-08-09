ناسا تحذر من كويكب ضخم قد يصطدم بالأرض الشهر الحالي

أعلن مركز دراسة الأجسام القريبة من الأرض التابع لوكالة “ناسا” الفضائية الأمريكية عن اقتراب قد يكون خطيرا لكويكب من الأرض.

وحسب بيانات المركز، فإن الكويكب 6037 (1988 EG) يتوقع أن يقترب من الأرض لمسافة تصل إلى 6.1 مليون كيلومتر يوم 23 أب عند الساعة 8:18 صباحا بتوقيت غرينيتش، حيث سيتقاطع مساره مع مدار الأرض.

ويبلغ قطر الكويكب ما بين 430 و960 مترا، وسرعته 14.3 كيلومتر في الثانية.

وتجدر الإشارة إلى أن أي أجسام فضائية تقترب من الأرض لمسافة أقل من 7.5 مليون كيلومتر يحتمل أن تشكل خطرا.