إيلون ماسك يمنح أموالا للمشتركين في هذه الخدمة فقط

أعلن الملياردير إيلون ماسك، اليوم السبت، عن منحه أموالا لبعض مشتركي منصة التغريدات “X” (“تويتر” سابقا)، ‏والتي إستحوذ عليها مقابل 44 مليار دولار أمريكي.‏

وقال إن “المشتركين في خدمة “إكس بريميوم بلو” فقط، لهم الحق الآن في الحصول على أرباح إعلانات شركة تويتر”.

وكتب عبر حسابه، يوم أمس الجمعة، “لكي تكون مؤهلا للحصول على نصيب من أرباح الإعلانات الخاصة، يجب أن تكون مشتركا في خدمة “إكس بريميوم بلو”، وإلا سيتم الاحتفاظ بأموال الإعلانات بواسطة “X”، مضيفا أن “هذا البرنامج متاح لجميع مستخدمي منصة التغريدات”.

بعد ذلك أعلن إيلون ماسك في تغريدة أخرى، أن “إهتمام المشتركين بالحصول على نصيب من الإعلانات فاق توقعاته كثيرا، وحظي بإقبال كبير، لذا سيستغرق معالجة الأمر بضعة أيام أخرى من أجل الدفع لهم”، مطمئنا إياهم أن “هناك دفعات كبيرة من الأموال قادمة في الطريق”.

وخدمة “تويتر بلو” هي عبارة عن إشتراك مدفوع الإشتراك، يحمل العديد من المميزات، منها توثيق الحسابات الشخصية، بمنحها “العلامة الزرقاء”، وإتاحة القدرة على تعديل التغريدات وتحريرها، وكتابة منشورات أطول.

يشار إلى، أن إيلون ماسك أعلن الشهر الماضي، أن الوضع المالي لشركة “تويتر” سلبي، بسبب إنخفاض عائدات الإعلانات بنسبة 50٪ تقريبا، بالإضافة إلى عبء الديون الثقيل الذي تعاني منه.