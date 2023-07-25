كيف تحافظ على بطارية الايفون وتجنبها السخونة الزائدة؟

هل تفرغ بطارية هاتف الايفون الخاص بك بسرعة وهل ترتفع حرارة جهازك باستمرار؟



اليك خطوات تساعد على الحفاظ على عمر البطارية :

1- الذهاب الى الإعدادات ومن ثم مدة استخدام الجهاز ثم نختار ايقاف مدة استخدام

الجهاز.

2- الذهاب الى الإعدادات – عام – تحديث التطبيقات بالخلفية ثم نختار ايقاف هذة

الميزة.

3- الإعدادات – شاشة العرض والإضاءة ثم نختار العرض الداكن للتقليل من ظهور

الشاشة البيضاء لانها تستهلك كثير من البطارية.

4- الإعدادات – الخصوصية والامن – التحليلات والتحسينات ونعطل خيار مشاركة

تحليلات iPhone.

5- نعطل خيار مشاركة تحليلات iCloud

6- من نفس شاشة الخصوصية والامن نختار اعلانات Apple ونعطل خيار اعلانات

مخصصة