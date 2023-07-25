يوليو 25, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
علوم وتكنولوجيا

كيف تحافظ على بطارية الايفون وتجنبها السخونة الزائدة؟

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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كيف تحافظ على بطارية الايفون وتجنبها السخونة الزائدة؟

هل تفرغ بطارية هاتف الايفون الخاص بك بسرعة وهل ترتفع حرارة جهازك باستمرار؟


اليك خطوات تساعد على الحفاظ على عمر البطارية :
1- الذهاب الى الإعدادات ومن ثم مدة استخدام الجهاز ثم نختار ايقاف مدة استخدام
الجهاز.

2- الذهاب الى الإعدادات – عام – تحديث التطبيقات بالخلفية ثم نختار ايقاف هذة
الميزة.

3- الإعدادات – شاشة العرض والإضاءة ثم نختار العرض الداكن للتقليل من ظهور
الشاشة البيضاء لانها تستهلك كثير من البطارية.

4- الإعدادات – الخصوصية والامن – التحليلات والتحسينات ونعطل خيار مشاركة
تحليلات iPhone.

5- نعطل خيار مشاركة تحليلات iCloud

6- من نفس شاشة الخصوصية والامن نختار اعلانات Apple ونعطل خيار اعلانات
مخصصة

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