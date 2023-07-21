كبير علماء مناخ ناسا: تموز الأكثر سخونة منذ آلاف السنين

رجّح كبير علماء المناخ في وكالة ناسا الأميركية الخميس أن يكون شهر يوليو/ تموز الحالي، على الأرجح، الأكثر سخونة في العالم منذ “مئات، إن لم يكن آلاف السنين”.

وسبق أن شهد هذا الشهر، أي شهر يوليو تموز، تحطيم أرقام قياسية يومية وفق مراصد يديرها الاتحاد الأوروبي وجامعة ماين، وتعتمد على توليد تقديرات أولية بالاستناد إلى نماذج تجمع بين بيانات أرضية وأخرى عبر الأقمار الاصطناعية.

واعتبر العالم غافين شميدت، في لقاء نظمته وكالة الفضاء الأميركية “ناسا” مع الصحفيين أنه على الرغم من اختلاف نتائج هذه المراصد قليلا عن بعضها البعض إلا أن الارتفاع الشديد في درجات الحرارة واضح بشكل جلي وسينعكس هذا الأمر على الأرجح في التقارير الشهرية الأكثر دقة التي تصدر عن الوكالات الأميركية في وقت لاحق.

وقال شميدت: نحن نشهد تغييرات غير مسبوقة في جميع أنحاء العالم، وموجات الحر في الولايات المتحدة وفي أوروبا والصين تحطم الأرقام القياسية، يسارا ويمينا ووسطا” مشيرا الى أن هذه التأثيرات لا يمكن أن تُعزى فقط إلى ظاهرة النينو.

واعتبر شميدت أنه رغم الدور الصغير الذي تلعبه ظاهرة النينو “ما نراه هو سخونة شاملة، في كل مكان على الأغلب، لا سيما في المحيطات. منذ عدة أشهر شهدنا درجات حرارة لسطح البحر حطمت الأرقام القياسية، حتى خارج المناطق الاستوائية.. نتوقع أن يستمر ذلك، السبب الذي يجعلنا نعتقد أن هذا سيستمر هو أننا نواصل ضخ انبعاثات غازات الدفيئة في الغلاف الجوي”، بحسب فرانس برس.

ووفق حسابات شميدت هناك احتمال بنسبة 50% أن يكون عام 2023 الأكثر سخونة على الإطلاق، ورغم ذلك أشار إلى أن علماء آخرين يعطون ذلك نسبة 80%.

وتابع “لكننا نتوقع أن يكون عام 2024 أكثر سخونة، لأننا سنبدأ مع ظاهرة النينو التي تتنامى الآن، وستبلغ ذروتها في نهاية هذا العام”، بحسب ما نقلت فرانس برس.

وتأتي تحذيرات شميدت بينما يستمر الحر الشديد في الهيمنة على أجزاء كبيرة من أوروبا وآسيا وأميركا الشمالية حيث تسببت درجات الحرارة القصوى جدا بحرائق غابات عنيفة في الأيام الأخيرة.