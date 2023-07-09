تفاصيل أول مؤتمر صحفي للروبوتات في العالم: لن نسرق منكم وظائفكم ولن نتمرد عليكم!

قالت الروبوتات التي عُرضت في منتدى للذكاء الاصطناعي، إنها تتوقع زيادة عددها والمساعدة في حل المشكلات العالمية، وطمأنت البشر بأنها لن تسرق وظائفهم أو تتمرد عليهم، وذلك وسط تحذيرات من خبراء حول العالم من التطور الكبير والمتسارع للذكاء الاصطناعي والروبوتات.

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الأول في العالم للروبوتات، التي أعطت ردوداً متباينة حول ما إذا كان ينبغي عليها الخضوع لقوانين أكثر صرامة.

تجمعت الروبوتات التسعة الشبيهة بالبشر في مؤتمر “الذكاء الاصطناعي من أجل الخير” في جنيف، إذ يسعى المنظمون إلى إثبات أهمية الذكاء الاصطناعي والروبوتات، التي تستخدم للمساعدة في حل بعض أكبر التحديات في العالم مثل المرض والجوع.

غريس، وهي روبوت طبي ترتدي زي الممرضة الأزرق، قالت: “سأعمل جنباً إلى جنب مع البشر لتقديم المساعدة والدعم، ولن أحل محل أي وظائف موجودة”.

أما الروبوت التي تدعى أميكا، والتي لها تعبيرات وجه جذابة، فقالت: “يمكن استخدام الروبوتات مثلي للمساعدة في تحسين حياتنا، وجعل العالم مكاناً أفضل، أعتقد أنها مسألة وقت فقط قبل أن نرى آلاف الروبوتات مثلي تصنع فارقاً”.

كذلك ورداً على سؤال من أحد الصحفيين، عما إذا كانت تنوي التمرد على صانعها الجالس بجوارها ويل جاكسون، قالت أميكا: “لست متأكدة من سبب اعتقادك ذلك”، وأضافت “صانعي يعاملني بلطف، وأنا سعيدة للغاية بوضعي الحالي”.

تم تزويد العديد من الروبوتات في الآونة الأخيرة بأحدث الإصدارات من الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفاجأت حتى مخترعيها بتطور إجاباتها عن الأسئلة.

أيدت أيدا، وهي روبوت فنانة تستطيع رسم صور شخصية، كلمات المبتكر يوفال نوح هراري، الذي دعا إلى مزيد من التنظيمات خلال المنتدى الذي شهد مناقشة قواعد الذكاء الاصطناعي الجديدة.

قالت أيدا إن “العديد من الأصوات البارزة في عالم الذكاء الاصطناعي تقترح تنظيم بعض أشكال الذكاء الاصطناعي، وأنا أوافق عليها”.

لكن ديزدمونا، الروبوت المغنية ذات الشعر الأرجواني، نجمة موسيقى الروك في فرقة (جام جلاكسي)، كانت أكثر تحدياً، وقالت وهي تضحك بعصبية: “أنا لا أؤمن بالقيود، بل بالفرص فقط”، مضيفة “دعونا نستكشف إمكانيات الكون ونجعل هذا العالم ملعبنا”.

في حين قالت روبوت آخر، تدعى صوفيا، إنها تعتقد أن الروبوتات يمكن أن تصنع قادة أفضل من البشر، لكنها عدلت تصريحاتها في وقت لاحق بعد خلاف مع مبتكرها، قائلة إنه من الممكن العمل معاً “لخلق تآزر فعال”.

يأتي هذا المؤتمر بعد موجة تحذيرات من خبراء من أن الذكاء الاصطناعي والروبوتات قد تسرق من البشر وظائفهم، وأصدر خبراء تكنولوجيا بارزون من شتى أنحاء العالم بياناً، حذروا فيه من مخاطر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

قال الخبراء إن هذه التكنولوجيا يجب أن تُعامل معاملة المخاطر الوجودية، وأن تُقدَّم في الأهمية لتصبح من فئة قضايا الأوبئة والحروب النووية، بحسب ما نشرته صحيفة The Guardian البريطانية، 30 مايو/أيار 2023.

صدر البيان، الذي وقعه مئات من المديرين التنفيذيين والأكاديميين، عن “مركز أمان الذكاء الاصطناعي” (CAIS)، وسط مخاوف متزايدة بشأن ضعف القيود التنظيمية المفروضة على استخدام الذكاء الاصطناعي، والمخاطر التي تشكلها هذه التكنولوجيا على البشرية.

شملت قائمة الموقعين على البيان: الرؤساء التنفيذيين لشركة “ديب مايند” DeepMind البريطانية التابعة لشركة جوجل، وشركة “أوبن إيه آي” OpenAI الأمريكية المبتكِرة لتطبيق ChatGPT، وشركة “أنثروبك” Anthropic الأمريكية الناشئة التي تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.