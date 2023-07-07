طبيب يحذر الأزواج من النوم على سرير واحد!

حذر طبيب بريطاني الأزواج من النوم سويًا على سرير واحد، خشية التعرض لمشاكل صحية، داعيًا إلى النوم في أماكن متفرقة.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، يقول الدكتور كاران راجان، الجراح والمحاضر بجامعة سندرلاند، إن نوم الأزواج سويًا على سرير واحد قد يزيد من خطر الإصابة بمشكلة صحية تؤثر على صحة الجسم.

وأضاف الطبيب المثير للجدل أن “نوم الزوجين في سرير واحد عادة خاطئة يجب التوقف عنها فورًا”، موضحًا أن مشاركة السرير بين الزوجين يحرم كليهما من الحصول على ساعات نوم جيدة.

وأوضح أن “سبب انخفاض جودة النوم بين الأزواج الذين يتشاركون السرير يرجع إلى الشخير وكثرة التحرك أثناء النوم، وهو ما يعيق العين في الدخول إلى النوم سريعًا”.

وأشار الطبيب البريطاني إلى أن مشاركة السرير تجعل من الصعب الدخول في نوم عميق، وهو ما يؤدي إلى تأثير سلبي على الصحة النفسية والجسدية.

ويقول: “ليس بالضرورة أن يكون لدى جميع الأشخاص نفس دورة النوم، ويمكن أن يكون أحد الزوجين ينام بشكل عميق، بينما يعاني من صعوبة النوم والأرق”.

وأشار إلى أن “درجة حرارة الجسم يمكن أن تسبب مشكلة أيضًا عند النوم في سرير واحد، إذ يمكن أن يزيد من حرارة جسم الشريك، وهو ما يعيق كفاءة النوم”.

ودعا الطبيب البريطاني الأزواج إلى النوم في أماكن متفرقة، مؤكدًا أن هذا من شأنه أن يقلل درجة حرارة الجسم وتحسين جودة النوم.