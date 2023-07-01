مع تبديل الهواتف.. “واتساب” يسهّل “المهمة المزعجة”

ستصبح عملية نقل سجلات المحادثات على “واتساب” مع ما تتضمنه من وثائق وملحقات أسهل من أي وقت مضى، بفعل ميزة جديدة أطلقها تطبيق التواصل الفوري الذي يستخدمه أكثر من ملياري نسمة.

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة “ميتا” المالكة لتطبيق “واتساب” مارك زوكربيرغ، أنه “سيكون متاحا عما قريب نقل سجلات المحادثات عبر التطبيق من خلال مسح رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود)”.

لكن هذه الميزة تعمل في حالة كان الهاتفان يستخدمان نظام التشغيل نفسه فقط، “أندرويد” أو “آي أو إس”.

وسيظهر رمز استجابة سريعة على شاشات التطبيق في الهواتف، وبمسح هذا الرمز عن طريق الهاتف الجديد يمكن نقل سجلات المحادثات والملحقات الخاصة بها.

وأكد “واتساب” أن البيانات التي ستنقل بين الهاتفين لن يطلع عليها طرف ثالث، وهي “مشفرة بالكامل خلال عملية النقل”.

وستكون هذه العملية أيسر من الطريقة الحالية التي تعتمد على تقنية الحوسبة السحابية، بما يشمل ذلك من وضع نسخة احتياطية على خدمة التخزين “آي كلاود” ثم تحميلها على الهاتف الجديد.

وتتجاوز هذه الميزة الجديدة مشكلة قيود التخزين في وسائل الحوسبة السحابية، فمثلا السعة التخزينية المجانية في “آي كلاود” تبلغ 5 غيغا بايت فقط، وأي إضافة عليها ستكون بمقابل مادي.