تحديثات على إنستغرام وفيسبوك.. “مهمة جدا” في الليل

كم منا يتجهون إلى هواتفهم بشكل سريع عندما يشعرون بالأرق، لتزداد معاناتهم مع الوقوع في النوم أكثر فأكثر؟..

لهذا السبب عملت شركة “ميتا” المالكة لفيسبوك وإنستغرام، على إطلاق تحديثات جديدة لمساعدة المراهقين على إدارة وقتهم أثناء استخدام التطبيقين، ومنح البالغين الفرصة لإمضاء وقت أطول بعيدا عن هواتفهم.

وأوضحت “ميتا” أن “تصميم هذه التحديثات تم لمساعدة المراهقين على الشعور بالقدرة على التحكم في تجاربهم عبر الإنترنت، ومساعدة الآباء على الشعور بأنهم مجهزون لدعم أبنائهم المراهقين”.

كل ما تحتاج لمعرفته عن الميزات الجديدة

من خلال التحديث الجديد، سيتلقى المراهقون إشعارا إذا أمضوا فترة طويلة على فيسبوك.”ميتا”: “سيرى المراهقون إشعارا عندما يقضون 20 دقيقة على فيسبوك، يطالبهم بأخذ بعض الوقت بعيدا عن التطبيق، وتعيين حدود زمنية يومية”.

وعلى إنستغرام، سيتلقون تنبيها إذا اكتشف التطبيق أنهم مستمرون في مشاهدة “الريلز” (Reels) خلال الليل وتأتي الميزات الجديدة بعد وقت قصير من إطلاق “وضع الهدوء” على إنستغرام، وهي ميزة تشجع المستخدمين على وضع “حدود” مع أصدقائهم ومتابعيهم.يقوم “وضع الهدوء” بكتم الإشعارات، وإرسال ردود تلقائية إلى الرسائل المباشرة (DMs).

من خلال هذا الوضع، تتم إضافة حالة “في الوضع الصامت” أسفل أسماء الملفات الشخصية على إنستغرام، مصحوبة برمز هلال صغير ليراه الآخرون.يمكن لمستخدمي إنستغرام تشغيل وإيقاف “وضع الهدوء” عبر إعدادات التطبيق، واختيار تعيين فترة زمنية لتنشيطه تلقائيا.سيتلقى المستخدمون أيضا مطالبة فورية تسأل عما إذا كانوا يريدون تشغيل “وضع الهدوء” بعد أن يقضوا “عدة دقائق” في تصفح إنستغرام خلال الليل، حسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

يشار إلى أن “وضع الهدوء” متاح بالفعل للمستخدمين في المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأيرلندا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا، لكن سيتم طرحه الآن على مستوى العالم.