طبيب يوضح كيف يمكن التعافي من الإدمان على الكحول

أعلن الدكتور ألكسندر بوليكاربوف، أخصائي علم النفس والمخدرات، أنه للتعافي من آثار الإفراط في شرب الكحول، يجب تناول مواد ماصة ووجبة إفطار دسمة وشرب الحساء، والخلود للراحة.

ويقول الطبيب في حديث لـ Gazeta.Ru: “لم يثبت علميا إمكانية علاج التسمم الكحولي باستخدام عصير الطماطم ومخلل الخيار. لذلك من الأفضل إعطاء الأفضلية للمواد الماصة، وجبة إفطار شهية، وحساء، وفي نفس الوقت الحد من النشاط البدني”.

ووفقا له، إن الصداع الشديد والضعف والغثيان والتقيؤ وخفقان القلب والتعرق وغير ذلك يشير إلى تسمم الجسم بالأيثانول.

ويقول: “يؤدي التسمم إلى اختلال عمليات التمثيل الغذائي، واضطرابات في الجهاز العصبي، وتلف الجهاز الهضمي ومنظومة القلب والأوعية الدموية. كما قد يؤدي إلى تفاقم الأمراض المزمنة. و يمكن أن يهدد التسمم الكحولي الحياة في حالات معينة”.

ويحذر الطبيب من إهمال آثار التسمم الكحولي الشديد أو محاولة إزالتها ذاتيا.

ويقول: “هذه هي الحالة التي يجب “تحملها”. لأن الشيء الرئيسي في حالة التسمم الكحولي هو إزالة السموم. وهذه العملية تتم باستخدام أدوية خاصة تساعد على إخراج الكحول ومخلفاته من الجسم. كما يصف الطبيب أدوية خاصة تساعد على استعادة عمل أعضاء الجسم وبصورة خاصة الدماغ، وأدوية مهدئة وفيتامينات”.