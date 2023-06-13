7 أطعمة غنية بالمياه ستحافظ على جسمك رطبا طوال الصيف

لا خلاف في أن الماء ضروري لجميع الوظائف الحيوية في أجسامنا، بما في ذلك التحكم في درجة حرارة الجسم، وإزالة الملوثات الخطرة، وتوفير العناصر الغذائية الحيوية والأكسجين للخلايا، والحفاظ على بيئة رطبة لأنسجة ومفاصل صحية.

ووفقاً لتقرير نشره موقع “ndtv”، يعد تناول الفواكه والخضروات التي ترطب جسمك، خاصة تلك التي تحتوي على نسبة عالية من الماء، استراتيجية فعالة لمساعدة جسمك على امتصاص كمية كافية من الماء، حيث إن تناول الفواكه والخضروات التي تحتوي على نسبة عالية من الماء أمرًا ضروريًا لتلبية الاحتياجات الغذائية لجسمك، وذلك لأنها توفر لجسمك السوائل التي يحتاجها للبقاء رطبًا، يمكن أيضًا استخدام الفواكه التي تحتوي على نسبة عالية من الماء في صنع العصائر أو المشروبات أو الوجبات الخفيفة المغذية.

تقول أخصائية التغذية لوفنيت باترا: “يمكن أن يساهم الجفاف في فقدان الطاقة، والخمول، والصداع، ومشاكل الجلد، وتشنجات العضلات، والغثيان، وانخفاض ضغط الدم، وسرعة ضربات القلب.

ويمكن أيضا أن يؤدي الجفاف لفترات طويلة إلى مشاكل أكثر خطورة مثل فشل الأعضاء. وبالتالي، من الضروري استهلاك الكثير من الماء وتناول الأطعمة الطبيعية الصحية المليئة بالماء، حيث يمكن استهلاك كمية كبيرة من الماء عن طريق تضمين مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات ومنتجات الألبان الغنية بالمياه في نظامك الغذائي”.

وللمحافظة على جسمك رطبا في الصيف, عليك إضافة هذه الأطعمة السبعة إلى نظامك الغذائي:

1 ماء جوز الهند

يعتبر ماء جوز الهند غني بالإلكتروليتات (وهي المعادن والأملاح الفيدة للجسم)، وخاصة البوتاسيوم والمغنيسيوم الضروريان للترطيب. كما أنه يحتوي على السكريات الطبيعية والمعادن التي تساعد على تعويض السوائل المفقودة من الجسم.

2 البصل

يحتوي البصل على كمية كبيرة من الماء مما يساعد في الحفاظ على ترطيب الجسم. كما أنه يحتوي على مركبات الكبريت التي تحفز جهاز المناعة، والذي يجعله خيارًا رائعًا لتعزيز المناعة خلال أشهر الشتاء.

3 البطيخ

إن البطيخ غني بالماء والإلكتروليتات، مما يجعله مصدرًا رائعًا للترطيب. كما أنه غني بمضادات الأكسدة والفيتامينات مثل فيتامين (A) و(C) التي يمكن أن تساعد في تعزيز جهاز المناعة.

4 النعناع

يعتبر النعناع مصدرًا رائعًا للترطيب لأنه يحتوي على الماء ويمكن أن يساعد أيضًا في تهدئة اضطراب المعدة. وهو أيضًا مدر طبيعي للبول مما يعني أنه يساعد في طرد السموم من الجسم.

5 الطماطم

تعد الطماطم غنية بالمياه وتحتوي على مستويات عالية من الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في حماية الجسم من أضرار الناجمة عن الجذور الحرة. كما تحتوي الطماطم أيضًا على فيتامين (C) الذي يمكن أن يساعد في تعزيز جهاز المناعة.

6 اللبن الرائب

يحتوي اللبن الرائب على البروبيوتيك التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة الأمعاء وتعزيز الهضم. كما أنه مصدر كبير للترطيب ويحتوي على إلكتروليتات مثل البوتاسيوم التي يمكن أن تساعد في استعادة توازن السوائل في الجسم.

7 الخيار

إن الخيار غني بالمياه ويحتوي على فيتامين (K) الذي يمكن أن يساعد في تحسين صحة العظام. كما أنه منخفض السعرات الحرارية ويحتوي على السكريات الطبيعية، مما يجعله خيارًا رائعًا للوجبات الخفيفة لمن يريدون الحفاظ على وزن صحي.