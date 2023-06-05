دراسة تؤكد أن نسب الموت ترتفع يوم الاثنين مقارنة بالأيام الأخرى

توصلت دراسة علمية أوردتها صحيفة “ذا تايمز” البريطانية، إلى أن احتمال حدوث النوبات القلبية المميتة، أيام الإثنين، أعلى من أي يوم آخر من أيام الأسبوع.

وجاءت هذه الدراسة بعد فحص 10,528 مريضاً أُدخلوا إلى المستشفى في أيرلندا لإصابتهم بنوبة قلبية خطيرة على مدى 5 سنوات.

وقالت الصحيفة، ان “الفحوصات التي أجراها العلماء على المرضى بينت أن معدلات الإصابة بالنوبة القلبية الخطيرة تكون أعلى بنسبة 13 بالمئة أيام الإثنين”.

ويعتقد العلماء أن السبب في ذلك هو أن “دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية للجسم، أو إيقاع الساعة البيولوجية، تتعطل خلال عطلة نهاية الأسبوع، لأن الناس يظلون بالخارج حتى وقت متأخر أو يكافئون أنفسهم بالراحة والاستلقاء.

وحين يعود الناس إلى منبههم الصباحي المعتاد في هذا اليوم، ترتفع مستويات الالتهاب وهرمونات التوتر التي يمكن أن تؤدي إلى النوبات القلبية.