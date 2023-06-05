البشرية بدأت في إنشاء شبكة من الطرق منذ 153000 عام

أنشأ البشر إلى حد الآن ما لا يقل عن 21 مليون كيلومتر من الطرق، بما في ذلك طرق المناطق الريفية والطرق الترابية.

وشهد كوكبنا بأكمله تقريبا على مدى تاريخ البشرية الطويل مد شبكة واسعة من الطرق في مختلف المناطق باستثناء الجبال والصحاري والغابات والتايغا وبعض الأنحاء النائية التي لا تزال موجودة في خطوط العرض العالية. وتظهر هذه الأماكن كنقاط مظلمة على الخرائط. لكن عددها ينخفض باضطراد.

وتم مد شبكة الطرق الأطول والأكثر كثافة في الولايات المتحدة حيث تمتلك البلاد أكثر من 14% من طرق العالم، أي أكثر من 3 ملايين كيلومتر. وتليها الصين والهند بنحو 8% و5 % على التوالي. أما روسيا فهي ضمن المراكز العشرة الأولى، أي في المركز السابع. وفيها نفس العدد تقريبا من الطرق كما هو الحال في فرنسا الصغيرة نسبيا أو ألمانيا.

ويوجد أقل عدد من الطرق ( 18 كيلومترا) في بالاو، وهي دولة جزرية في المحيط الهادئ.

ومن حيث الطرق السريعة والعالية الجودة تتقدم الصين على الولايات المتحدة. وروسيا في المركز الـ30.

ومن حيث حصة الطرق العالية السرعة، فإن البحرين والكويت وبوتان تتقدم على بقية الدول.

يذكر أن أول مسارات للمشي لمسافات طويلة ظهرت في جنوب إفريقيا. وحسب علماء الآثار الذين اكتشفوها ، كان الناس من جنسنا البشري Homo sapiens يدوسون على تلك الدروب، واكتشف العلماء مؤخرا هناك آثار أقدام بشرية عمرها 153 ألف عام.