يونيو 01, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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علوم وتكنولوجيا

أحذفه فوراً.. تطبيق شهير على أندرويد أخطر مما تتوقع

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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أحذفه فوراً.. تطبيق شهير على أندرويد أخطر مما تتوقع

حذر خبراء في الأمن السيبراني من أحد التطبيقات المستخدم بكثرة على هواتف أندرويد الذي يهدد بانتهاك الخصوصية.

ونصح الخبراء بحذف تطبيق “iRecorder” المستخدم لتسجيل الشاشة بسبب ما وصفوه “سرقة ماهرة للملفات والصور”.

ويستخدم التطبيق ميكروفون الهاتف كل 15 دقيقة، لأهداف غير معروفة.

قال جيك مور، مستشار الأمن السيبراني العالمي: “من المثير للاهتمام أن التطبيق اجتاز الاختبارات الأولية للوصول إلى متجر غوغل بلي، لكن التحديث هو الذي حمل النشاط الضار”.

وعلى الرغم من إزالة التطبيق من “غوغل بلاي” إلا أن ينصح بإزالة تثبيته من الهاتف نهائيا.

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