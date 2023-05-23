إشارات مرور “ذكية” في كندا تكافئ السائقين الملتزمين.. جائزة طريفة

بدأت مدينة كندية في تطبيق نظام جديد لفرض الانضباط المروري على منطقة المدارس، تستهدف بها سائقي السيارات الرياضية المارين من هذه المناطق.

وعادة ما يكون من الصعب السيطرة على سائقي السيارات الرياضية، بسبب ما لديهم من دوافع دائمة في الاندفاع ونبذهم لأسلوب تقليل السرعة عند المناطق السكنية وأماكن عبور الطلبة في محيط المدارس.

ولكي تجبرهم على ذلك، قررت إدارة مدينة “بروسارد” الكندية، تثبيت نوع جديد خاص من إشارات المرور، تشجع من خلالها السائقون على تقليل السرعة عند الاقتراب من منطقة المدارس.

ويقول موقع “موتور وان” المختص بأخبار السيارات، إن هذه التقنية الجديدة، أعلنت عنها المدينة الكندية التي تقع على حدود العاصمة مونتريال، باسم FRED.

هذه الكلمة ترمز في معناها بحسب ما أفاد الموقع إلى “ضوء تعليمي مهدئ لحركة المرور”، وهذا النوع من الإشارة الحمراء المبتكرة، يظل دائما باللون الأحمر عند الإشارة المخصصة لعبور الطلبة في محيط المدارس لإجبار السيارات المسرعة على الوقوف.

ويتحول لون الإشارة للأخضر بشكل تلقائي، عند استشعاره لاقتراب سيارات تلتزم بالحد الأقصى من السرعة المسموح به في محيط مناطق المدارس، كمكافأة لسائق السيارة لالتزامه بالسرعة المحدد استخدامها في هذه المنطقة.

وفي حالة استشعار إشارة المرور FRED لاقتراب سيارة مسرعة، ستظل مضاءة باللون الأحمر حتى تجبر السائق على تقليل السرعة والتوقف تماما إذا تطلب الأمر، ولن تتحول للأخضر إلا عند الوصول للحد الأقصى للسرعة المسموح بها في مناطق المدارس.

وهذا النوع من إشارات المرور الذكية، يستخدم للمرة الأولى في قارة أمريكا الشمالية، مع العلم بأنه ينتشر على نطاق واسع في مناطق المدارس في قارة أوروبا.

ووضعت مدينة “بروسارد” الكندية، إشارة المرور FRED تحت الاختبار لمدة 90 يوما، عبر مسار محدد من الطرق بضواحي المدينة.

ويقول موقع “موتور وإن”، إنه قبل تثبيت إشارة المرور الجديدة، كان متوسط سرعة السيارات في الشارع الذي شهد اختبارها، يصل لـ 25 ميلا في الساعة، وبعد تثبيتها، وصل متوسط الحد الأقصى لسرعة السيارات في هذا الشارع إلى 18 ميلا في الساعة، محققا الهدف المطلوب.