ولادة طفل في الهند مع ذراع ثالثة في ظهره بسبب حالة طبية نادرة

وُلد رضيع في مستشفى بولاية راجستان بشمال الهند، بثلاث أيادي، في ظاهرة طبية نادرة للغاية.

وكشف الفريق الطبي أن للطفل طرفين في مكانهما الطبيعي، بالإضافة إلى ذراع ثالثة نشأت من ظهره.

وشخص الأطباء الحالة بما يعرف بـ”كثرة الأطراف” (polymelia)، وهو عيب خلقي بنتج عنه امتلاك المصاب لعدد أكثر من المعتاد من الأطراف، وهي حالة طبية نادرة، تم الإبلاغ عنها مرات قليلة في الأدبيات الطبية.

Baby in India is born with a third ARM growing from its back in rare phenomenon https://t.co/2GIfXYnUIm pic.twitter.com/u6NccyILRf

— Daily Mail Online (@MailOnline) May 1, 2023