غوغل تعلن عن بديل “أكثر أماناً” من كلمة المرور

كشفت شركة غوغل العملاقة عن تحديث مهم، قد يجعل من كلمة المرور القديمة التي كان يتم إعادة تدويرها لسنوات في خبر كان، وفق ما ذكره موقع “Business insider” الأمريكي، وأوضح أن الشركة تتجه نحو طريقة جديدة للمستخدمين للوصول إلى حساباتهم عبر الإنترنت.

حيث قال عملاق التكنولوجيا إنه سيضيف مفاتيح مرور “كبديل أكثر أماناً وأسهل لكلمات المرور”، ما يلغي الحاجة إلى إنشاء كلمة مرور يكون من المستحيل تذكرها أو تخمينها بسهولة من قبل المتسللين. وقالت جوجل في إعلانها إن التجربة مشابهة لتلك الخاصة بميزة كلمات المرور المحفوظة.

على عكس كلمات المرور، لن يضطر المستخدمون إلى ابتكار مفتاح مرور للوصول إلى حساب، إذا تم تمكين مفاتيح المرور على حساب جوجل الخاص بهم، فيمكن أن يكون لديهم مفتاح فريد تم إنشاؤه لأي موقع يقومون بتسجيل الدخول إليه.

كما أوضحت أنه بدلاً من إدخال كلمة مرور، يمكنهم ببساطة التحقق من هويتهم على جهاز موثوق به باستخدام رمز PIN أو بصمة الإصبع أو مسح الوجه.

لا يُقصد بمفاتيح المرور أن يتذكرها المستخدمون، أو حتى يعرفوها. يتم استخدامها بواسطة خدمة عبر الإنترنت للتواصل مباشرة مع جهازك للمساعدة في تسجيل الدخول، وفقاً لوكالة Associated Press. نتيجة لذلك تزعم جوجل أن اختراق حساباتك سيصبح أكثر صعوبة.

جاء في الإعلان “لا يتم استخدام نفس مفتاح المرور مطلقاً مع أكثر من موقع واحد”. “تم تصميم بروتوكولات مفتاح المرور بعناية، بحيث لا يمكن استخدام أي معلومات مشتركة مع المواقع كناقل تتبع”.

تم تصميم مفاتيح المرور للعمل عبر معظم أنظمة التشغيل، لذا فهي مفيدة على أجهزة كمبيوتر iPhone وAndroid وMac وWindows، وفقاً لشركة جوجل.

هذا ومن المتوقع أن يحل النوع الجديد من تسجيل الدخول عبر الإنترنت محل كلمات المرور في النهاية، رغم أن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل حدوث ذلك، لأن التكنولوجيا لا تزال في مهدها، بحسب ما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس”.