أين كان موطنك في زمن الديناصورات؟.. خريطة مذهلة تتيح اكتشاف ذلك!

تتيح خريطة تفاعلية جديدة العودة في الوقت لمعرفة أين كان موطنك بالضبط في زمن الديناصورات.

وتكشف “Ancient Earth Globe” كيف انقسمت القارات، بينما تقدمت المحيطات وانحسرت عبر 750 مليون سنة من تاريخ كوكبنا.

كما أنها تتميز بمجموعة من الأدوات التي تسهل اكتشاف المزيد عن الأرض، مثل المكان الذي عاشت فيه الزواحف الأولى أو وقت تفتح الزهرة الأولى.

وتم إنشاء الخريطة باستخدام بحث من جامعة شمال أريزونا، وتكشف أن البشر “مجرد لمحة في التاريخ”، وفقا لإيان ويبستر، مهندس غوغل السابق الذي يقف وراءها.

Where was YOUR home at the time of the dinosaurs? Interactive map lets you find out https://t.co/tiGBaqHnz9 pic.twitter.com/kN80559km3

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2023