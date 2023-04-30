أين كان موطنك في زمن الديناصورات؟.. خريطة مذهلة تتيح اكتشاف ذلك!

تتيح خريطة تفاعلية جديدة العودة في الوقت لمعرفة أين كان موطنك بالضبط في زمن الديناصورات.

وتكشف “Ancient Earth Globe” كيف انقسمت القارات، بينما تقدمت المحيطات وانحسرت عبر 750 مليون سنة من تاريخ كوكبنا.

كما أنها تتميز بمجموعة من الأدوات التي تسهل اكتشاف المزيد عن الأرض، مثل المكان الذي عاشت فيه الزواحف الأولى أو وقت تفتح الزهرة الأولى.

وتم إنشاء الخريطة باستخدام بحث من جامعة شمال أريزونا، وتكشف أن البشر “مجرد لمحة في التاريخ”، وفقا لإيان ويبستر، مهندس غوغل السابق الذي يقف وراءها.

Where was YOUR home at the time of the dinosaurs? Interactive map lets you find out https://t.co/tiGBaqHnz9 pic.twitter.com/kN80559km3 — Daily Mail Online (@MailOnline) April 30, 2023

ويسمح الموقع بالانتقال ذهابا وإيابا من انقراض الديناصورات إلى ظهور أول أشباه البشر – عائلة الرئيسيات التي تضم البشر وأسلافنا الأحفوريين.

ويمكن القيام بذلك عن طريق إدخال موقعك على الخريطة، والتي تقوم بعد ذلك بتوصيله في نماذج الألواح التكتونية وتسمح للمستخدمين برؤية البلدان التي كانت موجودة منذ مئات الملايين من السنين.

وعلى سبيل المثال، يمكنك معرفة مكان وجود المملكة المتحدة والولايات المتحدة وأوروبا وإفريقيا وأستراليا وروسيا والهند والصين وغيرها في زمن الديناصورات.

ويشمل ذلك الفترة المبكرة من العصر الترياسي قبل 240 مليون سنة إلى العصر الجوراسي قبل 170 مليون سنة، والعصر الطباشيري قبل 90 و105 مليون سنة.

وفي هذا الوقت، كان لإفريقيا محيط ضخم يوجه إلى أسفل الحافة الشمالية الشرقية، بينما كانت أستراليا والقارة القطبية الجنوبية متلامسة تقريبا.

وتُظهر الخريطة أيضا كيف كانت الأرض عندما قضى كويكب ضخم على الديناصورات قبل 66 مليون عام.

وعند البحث عن مواقع، ستوضح الكرة الأرضية القابلة للتدوير ثلاثية الأبعاد لموقع الويب مكان وجود تلك المنطقة على الأرض منذ ملايين السنين. حتى أنه يكشف عن الديناصورات التي كانت تعيش في مكان قريب في المنطقة التي تبحث عنها.

وعلى سبيل المثال، كان Eustreptospondylus من آكلات اللحوم التي عاشت خلال العصر الجوراسي في ما يعرف الآن بإنجلترا. وعاش نوع آخر من الديناصورات، Neovenator، في ما يعرف الآن بالمملكة المتحدة وفرنسا.

وتكشف ملخصات كل فترة ما كان يحدث في مراحل مختلفة، مثل العصر الكمبري المبكر منذ 540 مليون سنة.

ومن الأهمية أيضا تكوين Pangea منذ حوالي 280 مليون عام، عندما تم تجميع كل اليابسة على الأرض كقارة عظمى واحدة محاطة بمحيط واحد، Panthalassa.

وكان الساحل الشرقي للولايات المتحدة على حدود شمال إفريقيا بينما كان ساحل الخليج الأمريكي محصنا ضد كوبا.

وأخبر ويبستر MailOnline أنه أنشأ الخريطة التفاعلية كأداة تعليمية مفيدة للأجيال الشابة.

وأضاف مهندس البرمجيات: “قررت عمل هذه الخريطة لأنني أعتقد أن التاريخ القديم والجيولوجيا رائعة. وقد يكون من الصعب تصور الشكل الذي كانت تبدو عليه الأرض. إن وضع هذه المعرفة في شكل اعتدنا عليه جميعا – عالم تفاعلي – يقطع شوطا طويلا نحو إنشاء أداة تعليمية للتاريخ الجيولوجي”.

وصمم ويبستر الخريطة كتطبيق ويب يقع فوق خريطة أخرى تصور النماذج الجيولوجية التي أنشأها الجيولوجي وعالم الحفريات كريستوفر سكوتيز.

وتصف هذه النماذج التطور التكتوني للصفائح الذي يعود تاريخه إلى 750 مليون سنة مضت، وهو الوقت الذي تطورت فيه الطحالب الخضراء لأول مرة في محيطات الأرض.

ويمكنك أيضا البحث عن شكل كوكبنا عندما حصل على أصدافه الأولى والشعاب المرجانية والفقاريات والنباتات والحيوانات البرية والحشرات والزواحف.

وترتبط بالموقع قاعدة بيانات الديناصورات المليئة بالحقائق والأرقام عن المخلوقات القديمة والمخيفة التي كانت تمشي على الأرض.