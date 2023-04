خريطة العالم الشائعة خاطئة.. فيديو يكشف كيف يجب أن تبدو

حين تنظر إلى خريطة العالم، فمن المنطقي أن نفترض أن غرينلاند وأفريقيا متماثلتان في الحجم، لكنهما في الحقيقة ليستا كذلك.

وقالت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية إن “الحجم الحقيقي” للدول لا ينعكس عليها في خريطة العالم الشهيرة والمعتمدة في المدارس والكتب.

Animating the mercator projection so countries and territories are correct size and shape in relation to each other.#dataviz #30Daymapchallenge #worldisnotflat #day28 pic.twitter.com/968GSBepA1

— Neil Kaye (@neilrkaye) November 28, 2021