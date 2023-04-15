دراسة: الجلوس مع الجميلات لـ 5 دقائق يهدد صحة الرجال!

أظهرت دراسة أجرتها جامعة “فالنسيا” بإسبانيا أن جلوس الرجل مع امرأة جميلة لمدة 5 دقائق تؤدي إلى زيادة مستوى هرمونات الكورتيزول في الدم.

وأظهرت الأبحاث التي أجرتها الجامعة أن هذا المعدل المرتفع لهرمون “الكورتيزول” في الدم بعد 5 دقائق مع امرأة جميلة يمكن أن يؤثر على صحة الرجل لأنه الهرمون الذي يسبب الإجهاد البدني.

واستندت التجربة إلى دراسة أجريت على 300 شخص لمعرفة كيف تؤثر صور النساء الجميلات على أدمغة الرجال، وفي الجزء الأول من التجربة، تم عرض صور لنساء جميلات لمدة 5 ثوان ثم طلب منهم تقييم جمال كل صورة.

وفي الجزء الثاني من التجربة، منح الرجال الذين حصلوا على “مورفين” وجوه النساء التي أعجبتهم علامات مرتفعة، وزادت رغبتهم في مشاهدتهن والنفور ممن لم تعجبهم.

أما من منحوا “نالتريسكون” فوضعوا علامات متدنية للوجوه التي أعجبتهم وقلت رغبتهم في مشاهدة الصور، وهو ما يشير لإمكانية التحكم في نظرتنا للجمال، وفقا لما قاله الباحثون.