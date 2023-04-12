دراسة تؤكد زيادة خطر الوفاة بسبب تناول المخللات

قد يؤدي تناول الخضروات المخللة إلى زيادة طفيفة في خطر الوفاة بسبب السكتة الدماغية وسرطان المعدة، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة تشجيانغ ونشرت في مجلة “BMC Medicine” في 5 أبريل/نيسان.

درس العلماء بيانات أكثر من 440 ألف مريض من الصين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا. في المتوسط، تمت متابعة كل مشارك لمدة 10 سنوات، وكتبوا معلومات حول استهلاك الخضار المخلل في الاستبيانات.

وجد الخبراء أن استهلاك المخللات يرتبط بزيادة مخاطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وعادة من السكتة الدماغية النزفية، عند حدوث نزيف في المخ. بالإضافة إلى ذلك، أدت المخللات إلى زيادة الوفيات بسبب سرطان الجهاز الهضمي، وخاصة سرطان المريء.

كما عانى المرضى من ارتفاع في ضغط الدم.

وفقًا للعلماء، قد يكون السبب هو ارتفاع نسبة الملح في الخضار المخللة.