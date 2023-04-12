أبريل 12, 2023

  • search
Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
علوم وتكنولوجيا

دراسة تؤكد زيادة خطر الوفاة بسبب تناول المخللات

التاريخ:
فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
اترك تعليق
0 مشاهدات

دراسة تؤكد زيادة خطر الوفاة بسبب تناول المخللات

قد يؤدي تناول الخضروات المخللة إلى زيادة طفيفة في خطر الوفاة بسبب السكتة الدماغية وسرطان المعدة، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة تشجيانغ ونشرت في مجلة “BMC Medicine” في 5 أبريل/نيسان.

درس العلماء بيانات أكثر من 440 ألف مريض من الصين تتراوح أعمارهم بين 30 و79 عامًا. في المتوسط، تمت متابعة كل مشارك لمدة 10 سنوات، وكتبوا معلومات حول استهلاك الخضار المخلل في الاستبيانات.

وجد الخبراء أن استهلاك المخللات يرتبط بزيادة مخاطر الوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية، وعادة من السكتة الدماغية النزفية، عند حدوث نزيف في المخ. بالإضافة إلى ذلك، أدت المخللات إلى زيادة الوفيات بسبب سرطان الجهاز الهضمي، وخاصة سرطان المريء.

كما عانى المرضى من ارتفاع في ضغط الدم.

وفقًا للعلماء، قد يكون السبب هو ارتفاع نسبة الملح في الخضار المخللة.

facebookShare on Facebook

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Copyright © 2021 by Lalish Media Network .   Developed by Ayman qaidi