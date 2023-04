شاهد.. تعابير وإجابات مرعبة من الروبوت الأكثر تقدماً بالعالم

أصبحت الروبوتات جزءاً من حياة البشرية، حيث أصبح العديد منها قادرا على الكلام مثل البشر مع تعبيرات للوجه ذات دقة لا تصدق.

وفي جديد هذا العالم المدهش، أصدر مطورو “الروبوت الأكثر تقدما في العالم”، مقطع فيديو جديدا يعرض تعابير الروبوت Ameca، وإجاباتها المرعبة عن أسئلة حول مشاعرها.

World's most advanced' humanoid robot Ameca says it is sad it will never find LOVE in the same way a human can, in a thought provoking new video

