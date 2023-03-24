شركة “تويوتا” تقرر إيقاف انتاج سيارات الـ”كامري”

تخطط شركة تويوتا لوقف مبيعات سيارة كامري في السوق اليابانية، مع التركيز على البلدان التي لا يزال فيها الطراز الرائد الذي يبلغ عمره 43 عاما شائعا، وفقا لما ذكرته صحيفة “نيكي”، الخميس.

وأخطرت تويوتا الوكلاء اليابانيين بأنها ستتوقف عن إنتاج الكامري للعملاء المحليين في نهاية العام الحالي، وأنه سيستمر الإنتاج للتصدير فقط.

وستنتهي المبيعات المحلية على مراحل، وقد أوقفت تويوتا بالفعل تلقي معظم الطلبات الجديدة. وسيتم بيع موديلات كامري الجديدة قيد التطوير حصريا للأسواق الخارجية.

ويتم تصنيع السيارة بشكل أساسي في الولايات المتحدة والصين واليابان، ومثل كورولا، فإن كامري هي سيارة هامة للشركة، ويأتي اسم Camry من الكلمة اليابانية التي تعني “تاج”.

وباعت تويوتا حوالي 1.3 مليون سيارة كامري في اليابان منذ ظهورها لأول مرة في عام 1980. وتباع السيارة السيدان محليا ما بين 3.49 مليون ين و4.68 مليون ين (26400 دولار إلى 35450 دولار).

وتباع كامري في أكثر من 100 دولة، وتم شراء أكثر من 21 مليون سيارة حتى نهاية عام 2022، وفقا لبيانات من شركة تويوتا.

وتحظى كامري بشعبية خاصة في الولايات المتحدة، حيث تم بيع أكثر من 13 مليون سيارة.

وبلغ إجمالي المبيعات العالمية للسيارة السيدان العام الماضي حوالي 600 ألف، لكن في اليابان تم بيع أقل من 6000 سيارة كامري في السوق العام الماضي، وفقا للصحيفة.