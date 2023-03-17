باحثون يثبتون علميا فوائد زيت الزيتون للصحة الإدراكية

توصل مجموعة من الباحثين بكلية هاريسون للصيدلة بجامعة أوزبورن بالولايات المتحدة ان لزيت الزيتون فوائد صحية للوظائف الإدراكية، وذلك خلال دراستهم لحالات 25 متطوعا يعانون من اضطرابات إدراكية خفيفة.

حيث طلب منهم إضافة 30 مليلترا (ثلاث ملاعق طعام تقريبا) من زيت الزيتون إلى نظامهم الغذائي اليومي لمدة ستة أشهر. وتناول 13 منهم زيت الزيتون البكر الممتاز والـ 12 الآخرون تناولوا زيت الزيتون المكرر. علما أن النوع الأول من زيت الزيتون يحتوي على العديد من الفينولات (نوع من المركبات العضوية المحتوية على مجموعة الهيدروكسيل والبنزول)، وذلك وفق ما ذكرت مجلة «Nutrients» العلمية.

كما خضع جميع المشاركين قبل وبعد تناول زيت الزيتون إلى التصوير بالرنين المغناطيسي واختبارات معرفية وتحليل الدم لكشف المؤشرات الحيوية لمرض ألزهايمر.

وقد أظهرت النتائج أن نوعي زيت الزيتون المستخدم يحسنان الوظائف الإدراكية، وهذا ما انعكس في مؤشرات الخرف السريري والمعايير السلوكية الأخرى. وهذه النتائج تتوافق مع نتائج التجارب التي أجريت على الفئران المخبرية سابقا.

ولم يكن لنوعي الزيت التأثير نفسه على الصحة، فقد أفاد الباحثون بأن نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي لم تكن هي نفسها في المجموعتين؛ إذ اتضح أن زيت الزيتون البكر يحفز عمل الحاجز الدموي الدماغي والتواصل بين مناطق الدماغ المختلفة، بينما زاد الزيت المكرر من التنشيط الوظيفي للدماغ في المناطق المسؤولة عن الإدراك، ما أدى إلى تحسين الذاكرة. إضافة الى ذلك تغيرت المؤشرات الحيوية لمرض ألزهايمر.