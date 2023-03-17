مارس 17, 2023

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
علوم وتكنولوجيا

بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

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فى :علوم وتكنولوجيا, منوعات
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بشرى سارة بشأن فيروس كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن خطر فيروس كورونا سيتراجع هذا العام إلى حد يصبح شبيهاً بخطر الإنفلونزا الموسمية.
وقال مدير الطوارئ لدى المنظمة مايكل راين خلال مؤتمر صحافي: “أعتقد أننا بدأنا نصل إلى مرحلة ننظر فيها إلى كوفيد-19 مثلما ننظر إلى الإنفلونزا الموسمية”.

وأضاف، “كخطر على الصحة وفيروس سيستمر بحصد أرواح لكن أيضًا فيروس لا يعرقل مجتمعنا”.

وتابع: “أعتقد أن ذلك سيحصل (…) هذا العام”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية تسجيل حوالي 4.1 مليون إصابة جديدة و28 ألف وفاة جراء فيروس كورونا خلال الفترة من 13 فبراير/ شباط وحتى 12 مارس/ آذار الجاري.

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