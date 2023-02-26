ضوضاء الأمعاء.. متى يجب استشارة الطبيب؟

تعد ضوضاء الأمعاء في الغالب طبيعية تماما وجزءا من عملية الهضم، وتحدث بسبب تكوّن الغازات في البطن.

وقالت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي إن ضوضاء الأمعاء تحدث بعد تناول أطعمة معينة مثل البقوليات والبصل والثوم والكرنب والمشروبات الغازية والفاكهة غير الناضجة وكمية كبيرة من الطعام النيء والفلفل الحار.

وأضافت الجمعية أن ضوضاء الأمعاء تستلزم استشارة الطبيب إذا كانت مصحوبة بأعراض أخرى مثل آلام البطن والتقلصات والإمساك/الإسهال والغثيان ووجود دم في البراز.

وقد ترجع ضوضاء الأمعاء حينئذ إلى أسباب عدة تشمل عدم تحمل أغذية معينة مثل سكر الحليب (اللاكتوز) أو سكر الفاكهة (الفركتوز) أو القمح، أو القولون العصبي.

وتصدر “أصوات الأمعاء” عن طريق حركة الأمعاء وهي تدفع الطعام من خلالها، والأمعاء مجوفة لذلك يتردد صدى الأصوات عبر البطن مثل الأصوات التي تسمع من أنابيب المياه.

معظم أصوات الأمعاء طبيعية، إنها تعني ببساطة أن الجهاز الهضمي يعمل، ويمكن لمقدم الرعاية الصحية فحص أصوات البطن من خلال الاستماع إلى البطن باستخدام سماعة الطبيب.

معظم أصوات الأمعاء غير ضارة، ومع ذلك، هناك بعض الحالات التي يمكن أن تشير فيها الأصوات غير الطبيعية إلى وجود مشكلة.