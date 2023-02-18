اضرار “الأندومي” على الاطفال .. قد تؤدي لإصابات خطيرة

حمّلت دراسة حديثة، كوب المعكرونة سريعة التحضير “النودلز أو الاندومي”، المسؤولية عن غالبية إصابات الحروق الناجمة عن السوائل الساخنة لدى الأطفال.

ووجدت الدراسة التي فحصت سجلات قبول الأطفال في جامعة شيكاغو للطب بحثا عن علاجات لإصابات الحروق الناجمة عن السوائل الساخنة، بين عامي 2010 و2020، أن ما يقرب من ثلثهم نتج عن “النودلز”.

وقالت الدراسة التي نشرت نتائجها في دورية Burns الطبية، إن فحص سجلات 790 حالة حروق سوائل لدى أطفال، أثبتت أن 31 بالمئة منها سببها “النودلز”.

ووفق الدراسة فإن عدم وجود إشراف على الأطفال أدى إلى زيادة المخاطر، فكانت نسبة حوالي 40 بالمئة من حروق “الاندومي” قد حدثت عندما كان الأطفال بمفردهم.

وتعليقا على الدراسة، قال الأستاذ في الجراحة بجامعة شيكاغو للطب، سيباستيان فرووي، إن “الحروق الناتجة عن النودلز أقل حدة بقليل من بعض أنواع الحروق الأخرى، ومع ذلك فهي لا تزال خطيرة، وتؤدي إلى دخول المستشفى. في بعض الأحيان، تستوجب تلك الحروق إجراء جراحة وترقيع الجلد”.

وأضاف فرووي: ان “كمية الحرارة الموجودة في الاندومي يمكن أن تسبب حروقا من الدرجة الثانية والثالثة بسهولة لأي شخص، لكن الأطفال الصغار معرضون للمخاطر بشكل أكبر بسبب أجسامهم الأصغر حجما نسبيا وبشرتهم الرقيقة”.

وبحسب الدراسة يعتبر الأندومي خطرًا على صحة الطفل لانه:

1 – مليء بـ الصوديوم أو الملح، فهو يحتوي على نسبة عالية منه، وبذلك فهو يشكل خطراً على كلى الأطفال.

2 – يتسبب الصوديوم بالسمنة، كما يرفع مستوى السكر بالدم.

3 – الأندومي غير مفيدة لطفلك بالمرة، فهي لا تحتوى على أي فيتامينات أو حتى مكملات غذائية لـ نمو جسده. فهي لا تحتوي إلاّ على الدقيق المكرر، الذي لا يملك قيمة غذائية.

4 – هي أكلة عالية السعرات الحرارية، وتحتوي على دهون غير مشبعة، وبالتالي فهي تشكل خطرًا على الأوعية الدموية والشرايين ومضرة بالصحة.

5 – عند تصنيع نودلز أو الأندومي، تغلف هذه الشعيرات بمادة شمعية حتى تضفي عليها ملمسًا ناعمًا.

6 – تحتوي على مادة البروبلين غليكول، التي تضاف لها، حتى تحافظ على رطوبتها، وهذه المادة قاتلة لأنها تتلف الكبد، وتؤثر على صحة القلب والكلى وأجهزة الجسم الحيوية عند الطفل.

7 – تحتوي أيضاً على مادة كيميائية أخرى وهى الغلوتامات أحادية الصوديوم، التي تساعد على تحسين النكهة وهي تضر بصحة دماغ الطفل مباشرة.