تيليجرام يطلق تحديثا جديدا مع 10 مميزات رئيسية

أعلنت شركة خدمات التراسل الفوري تيليجرام، عن إطلاق أول تحديث لها في عام 2023 مع 10 ميزات رئيسية، مثل، (صانع الصور الشخصية، وتصنيف الرموز التعبيرية، وترجمة كامل المحادثة).

ويتيح التحديث الجديد تحويل أي ملصق أو رمز تعبيري متحرك إلى صورة للملف التعريفي للحسابات، أو للمجموعات، أو للقنوات.

ويمكن لجميع المستخدمين استعمال الرموز التعبيرية المُتحركة أو المُخصصة لهذه الصور، حتى لو لم يكن لديهم اشتراك تيليجرام المُميّز، كما يمكن تعيين أو اقتراح صور الملف الشخصي لجهات الاتصال الأخرى بتحرير معلومات جهة الاتصال على تيليجرام.

وأما بالنسبة للمستخدمين المُميّزين فيمكنهم الآن ترجمة المحادثات والمجموعات والقنوات بأكملها فوريًا عن طريق النقر على زر للترجمة في الشريط العلوي، وتتيح قائمة الخيارات إخفاء الشريط، والتحكم باللغات المُراد ترجمتها، ويستطيع كل المستخدمين ترجمة رسالة فردية بتحديدها والنقر على ترجمة.

كما يمكن معرفة مقدار البيانات التي استهلكتها تيليجرام برسوم بيانية دائرية مُفصّلة لبيانات الواي فاي والهاتف المحمول، وكذلك يمكن ضبط إعدادات التنزيل التلقائي لتناسب باقة البيانات الخاصة بالمستخدم.

وأوضحت تيليجرام، إنه أصبح بالإمكان تحديد متى يتم الحفظ التلقائي للوسائط في معرض الصور، وذلك استنادًا إلى الحجم والنوع والمحادثة التي استُلمت منها، وتدعم هذه القائمة الآن أيضًا الاستثناءات، لتحديد حفظ المُراد حفظه فقط.

ويستطيع المشرفون الآن اختيار ما يُسمح لأعضاء المجموعة بإرساله من 9 أنواع من الوسائط، مثل: الصور، أو الرسائل الصوتية أو المرئية. ويمكنهم أيضًا تعطيل إرسال الرسائل النصية، لجعل المجموعة للوسائط فقط.

كما أعلنت الشركة أيضًا، عن الاشتراك السنوي المُميّز الذي يتيح للمستخدمين توفير ما يصل إلى 40 في المئة من قيمة اشتراك تيليجرام المُميّز عن طريق الدفع المقدم لمدة عام من المزايا الحصرية.

ويستطيع الآن مطورو الحسابات الآلية (البوتات) إضافة أزرار خاصة تساعد المستخدمين على تحديد المجموعات، أو القنوات، أو الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير مُحددة مُقدَّمًا، فعلى سبيل المثال، يمكن لهذه الميزة أن تُستخدم لإضافة حسابات آلية على نحو أسرع إلى أي مجموعة يكون المستخدم فيها مشرفًا، أو تكون الموضوعات مفعّلة فيها.

وقالت شركة تيليجرام، إن المستخدمين الذين سجلوا الخروج يستطيعون إعادة تسجيل الدخول سريعًا مرة أخرى باستخدام حساب آبل أو غوغل دون إدخال رمز التفعيل المرسل بالرسائل النصية (SMS)، وستظل كلمة المرور للتحقق بخطوتين مطلوبةً في حال فُعِّلت.

وكشفت تيليجرام أيضًا في التحديث الجديد عن 10 حزم جديدة من الرموز المخصصة، ويمكن تصفح وإضافة أي من هذه الحزم، مباشرةً من قسم الشائعة الجديد في الجزء العلوي من لوحة الرموز التعبيرية.

وللحصول على هذه التحديثات الجديدة، فيمكن تنزيل الإصدار الأحدث من تطبيق تيليجرام من متجر غوغل بلاي لمستخدمي نظام أندرويد، ومن متجر آب ستور لمستخدمي نظام آي أو إس، وكذلك يمكن تنزيله للأجهزة الأخرى من موقع الخدمة.