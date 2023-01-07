أطول رحلة على الاطلاق.. طائر يدخل موسوعة “غينيس”

أعلنت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، أنها سجلت أطول رحلة طيران من دون توقف لطائر على الإطلاق.

ووفقاً للموسوعة العالمية، قطع الطائر، وهو من نوع “غودويت” المعروف بمنقاره الطويل، مسافة 8495 ميلاً (نحو 13500 كيلومتر) من دون أن يتوقف، عندما حلّق من ولاية ألاسكا الأمريكية إلى جزيرة تسمانيا جنوبي أستراليا.

وغادر الطائر، الذي ثُبتت به شريحة إلكترونية لتتبُّع سيره، ألاسكا في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022، ثم هبط في تسمانيا بعد 11 يوماً، في رحلة لم يحصل خلالها على وجبة طعام أو قسط من الراحة.

كما نجح الطائر في كسر رقم قياسي سابق كان مسجلاً لـ”غودويت” آخر، حيث طار لمسافةٍ أبعد بمقدار 217 ميلاً (نحو 350 كيلومتراً).

إلى ذلك، قال إيريك وولر المسؤول بقطاع الحيوانات البرية في تسمانيا، لموسوعة “غينيس”، إن الطائر الذي حطم الرقم القياسي “ربما فقد نصف وزنه أو أكثر أثناء الطيران المستمر نهاراً وليلاً”.

وولر أضاف: “إذا هبط طائر غودويت على الماء فإنه يموت فوراً. ليس لديه شيء يسبح به ولا طريقة للرسو على سطح الماء”.

وتابع: “لذلك إن كان الطائر قد سقط في المحيط من الإجهاد أو أن طقساً سيئاً أجبره على الحط فوق الماء، كانت تلك ستكون نهايته”.