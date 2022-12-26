“الغزالة رايقة” وعبارات غير مألوفة.. الأكثر بحثاً على غوغل في 2022

كشفت شركة غوغل، عن المواضيع الأكثر بحثاً على محركها خلال عام 2022.

وأشارت الشركة، إلى أن عبارة “هل يمكنني التغيير” تم استخدامها أكثر من أي وقت مضى، حيث عمد الراغبون في التغيير في البحث عن آفاق جديدة سواء على المستوى المهني أو بتغيير أنماط حياتهم اليومية.

وتصدرت قائمة أكثر المواضيع بحثا في العالم اللعبة الشهيرة Worlde التي صدرت لأول مرة في 2018 وهي لعبة تتطلب تخمين كلمة من خمس حروف.

ويليها India vs England في إشارة إلى مباراة الكريكت ببطولة كأس العالم التي أقيمت في نوفمبر.

وثالثا حلت “أوكرانيا” بالنظر بالطبع إلى الحرب الدائرة هناك منذ فبراير الماضي.

ورابعا “Queen Elizabeth” (ملكة بريطانيا) التي توفيت في سبتمبر الماضي.

وخامسا عبارة Ind vs SA (مباراة الهند وجنوب أفريقيا) في كأس العالم للكريكت.

وحلت “World Cup (بطولة كأس العالم لكرة القدم) في المركز السادس.

وجاء القاتل المتسلسل الأميركي الشهير، جيفري دامر، ضمن أكثر المواضيع المتداولة أيضا.

أما عن أكثر الأخبار رواجا فكانت بالترتيب: حرب أوكرانيا، وملكة بريطانيا، و”نتائج الانتخابات” والأرقام الفائزة بجائزة يانصيب “باوربول”، ومرض جدري القردة.

وأكثر الشخصيات بحثا كانت بالترتيب: الممثل الأميركي جوني ديب، والممثل الأميركي ويل سميث، وطليقة ديب، الممثلة أمبير هيرد، وفلاديمير بوتين، والممثل الأميركي كريس روك، والأخير كان ضحية صفعة سميث الشهيرة في حفل الأوسكار.

وبتخصيص البحث بالدول، تصدرت منصة “مدرستي” أكثر كلمات البحث الأكثر رواجا في السعودية خلال 2022. ومنصة “مدرستي” هي منصة التعليم عن بعد التي أطلقتها وزارة التعليم السعودية خلال انتشار جائحة كورونا بهدف التسهيل على الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

وحل ثانيا “نظام نور” التعليمي لمتابعة سلوك ومواظبة الطلاب في المدرسة إلكترونيا.

وفي قائمة الشخصيات، جاءت الفتاة ساز القحطاني، والطفل المغربي ريان الذي توفي بعد سقوطه في بئر، والمغني اللبناني جورج الراسي، الذي توفي بحادث سير، والصحفية الفلسطينية الأميركية شيرين أبو عاقلة، وجوني ديب، والشيخ محمد بن زايد، والملكة إليزابيث، وجيفري دامر، والممثل المصري هشام سليم الذي توفي بمرض السرطان.

وفي قائمة البحث المتعلق بالرياضة، جاءت “مباريات كأس العالم” و”مباراة السعودية والمكسيك” و”مباراة السعودية والأرجنتين”.

وفي مصر، جاء “سعر الدولار اليوم” بالمركز الأول في البحث، وفي قائمة How to جاءت: “ازاي اقرص الناموسه زي ماقرصتني”، و” ازاي تخلي البنت تحبك” وغيرها من العبارات غير المألوفة.

وفي قائمة الرياضة، جاءت: “مباريات كأس العالم” ومبارة “مصر والسنغال”.

وفي الإمارات، تصدرت عبارة “مباريات كأس العالم”، ولعبة “وردل” الشهيرة، ومعرض “إكسبو 2020″ و”أخبار حرب روسيا أوكرانيا”.

وكان لافتا أن أغنية “الغزالة رايقة” من فيلم (من أجل زيكو) تصدرت قمة قائمة الترفيه في مصر والسعودية والإمارات.