رسم متحرك مبهر لكيفية تغير فصول الأرض تزامنا مع الانقلاب الشتوي

في شهر ديسمبر من كل عام، يمثل الانقلاب الشتوي البداية الرسمية لفصل الشتاء الفلكي في نصف الكرة الشمالي ويشهد أقصر يوم في السنة.

وهذا العام، حدث الانقلاب الشتوي كالعادة في 21 ديسمبر، في الساعة 21:48 بتوقيت غرينتش، ما يعني أنه من الآن فصاعدا، بالنسبة للنصف الشمالي من الكرة الأرضية، سيكون كل يوم أطول مما سبقه خلال الأشهر الستة المقبلة.

ويعتقد علماء الفلك أنه منذ مليارات السنين، اصطدم جسم بحجم المريخ بالأرض، ما أدى إلى ترك كوكبنا مائلا، وهو ميلان محور دوران الكوكب الأرضي بالنسبة للعمود على مستوي الدوران الذي تدور فيه الكواكب حول الشمس.

وهذا النتوء القديم هو ما تسبب في الفصول الأرضية – أوقات السنة التي لها أنماط طقس محددة للغاية وساعات من ضوء النهار تختلف باختلاف خط العرض.

وتشهد معظم الأماكن أربعة فصول أو مواسم ملحوظة: الربيع والصيف والخريف والشتاء.

وقامت إليانورا لوتز، التي تعمل حاليا محرر رسومات في صحيفة “نيويورك تايمز”، بتحويل مجموعة من البيانات المتاحة من وكالة ناسا ووكالة المسح الجيولوجي الأمريكية، وناتشورال إيرث، إلى رسوم متحركة في عام 2019، توضح كيف تتغير الفصول مع مدار الأرض حول الشمس.

وقالت لوتز لصحيفة “بزنس إنسايدر”: “لطالما كنت مهتمة جدا بالتصاميم التي تجمع بين العلم والفن. وعندما تعلمت البرمجة كجزء من درجة الدكتوراه في علم الأحياء، أردت تطبيق الترميز على أعمال التصميم الخاصة بي. وقررت إنشاء سلسلة من خرائط علم الفلك، لأن هناك الكثير من البيانات الرائعة مفتوحة المصدر في مجتمع علم الفلك”.

ويوضح الرسم كيف تؤثر التغيرات الموسمية في هطول الأمطار ودرجة الحرارة على جليد الأرض والغطاء النباتي والغطاء السحابي وضوء الشمس.

وتوضح ناسا أن الأرض مائلة حاليا بمقدار 23.4 درجة بالنسبة للمستوي الذي تدور في نطاقه معظم الأجسام في النظام الشمسي حول الشمس. وهذا يعني أنه بينما يسافر كوكبنا في مدار دائري تقريبا حول الشمس، تتلقى أجزاء مختلفة من الكرة الأرضية كميات مختلفة من ضوء الشمس على مدار العام.

Gorgeous animation shows how the Earth changes with the seasons https://t.co/MtEaygCuhA

— Insider Science (@insiderscience) December 21, 2022