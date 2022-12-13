لماذا يجب غسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها؟

أوصى خبراء ألمان بغسل الملابس الجديدة قبل ارتدائها لأول مرة، إذ قد تحتوي الملابس على بقايا من الإنتاج مثل المواد الحافظة والأصباغ الزائدة.

وأضاف خبراء منتدى الغسل الألماني أن التنظيف يعد أمراً منطقياً لأسباب تتعلق بالصحة؛ نظراً لأن الملابس ربما تكون قد تمت تجربتها من قبل العديد من الأشخاص؛ وتزداد أهمية هذا الأمر مع الملابس الداخلية بصفة خاصة.

وعن كيفية الغسل السليم، أوضح الخبراء الألمان أنه يجب وضع الملابس الجديدة في الغسالة مع الملابس من نفس اللون، لمنع الأصباغ المغسولة من الترسب على الملابس ذات الألوان المختلفة.

ويراعى أيضاً استخدام منظف مناسب؛ إذ ينبغي على سبيل المثال استعمال منظف مخصص للملابس الملونة عند غسل ملابس ملونة.