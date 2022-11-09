خبراء بريطانيون: لا علاقة بين الشعر المبلل والإصابة بالزكام

في ظل دخول العالم “موسم الإنفلونزا”، تعود النصائح المتداولة بشأن تفادي أي إصابة فيروسية، ومنها الامتناع عن الخروج بشعر مبلل.

لكنّ خبراء بريطانيين دحضوا هذه النصيحة، وقالوا إنه لا علاقة للشعر المبلل بمدى احتمال إصابة الفرد بالزكام.

وفسّروا ذلك بالقول إن فيروسات الجهاز التنفسي التي تُسبّب نزلاتِ البرد تنتقل عبر سوائل الجسم مثل السعال والعطس.

وفي هذا السياق، فإن السبب الحقيقي وراء الإصابة بنزلات البرد في الشتاء، هو قضاءُ وقتٍ أطولَ في أماكن سيئة التهوية، أو الجلوسُ قرب أشخاص مصابين بالزكام، فهذه الظروف هي التي تعمل على نمو الفيروسات.

ولتجنب الزكام في فصل الشتاء، ينصح الخبراء باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن، من الفاكهة والخضروات، وشرب كمية كافية من عصير البرتقال، وذلك لاحتوائه على فيتامين C الذي يحارب الفيروسات ويسرّع عملية الشفاء.

ومن الفيتامينات التي تساعد على تعزيز الصحة والمناعة قبيل الشتاء:

فيتامين د

يعزز امتصاص الكالسيوم والفوسفور في الوجبات الغذائية ويحافظ على صحة العظام.

فيتامين ب12

مسؤول عن تحسين الحالة المزاجية للفرد ويمكن الحصول عليه من اللحوم والأسماك والألبان.

فيتامين أ

يساعد في التغلب على نزلات البرد الشتوية وتعزيز الخلايا المناعية ونموها.

فيتامين سي

عنصر غذائي يوصي به الخبراء في فصل الشتاء ويمكن أن يحفز الخلايا المناعية في العمل ويحمي الجسم.

الزنك

أكسيد الزنك مركب لا عضوي يحمي من فيروسات الشتاء وضروري أيضا لحاسة الذوق.