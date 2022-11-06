للرجل.. احذر 8 منتجات غذائية يومية تقتل خصوبتك

من الضروي أن نفهم أن نظامنا الغذائي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحتنا، لذا فإن ما يأكله الرجل ضروري أيضًا، وذلك لأن بعض الأطعمة معروفة بأنها تضر بجودة الحيوانات المنوية ويمكن أن تقتل خصوبتك، وفقًا لموقعي “timesofindia” و”insider”.

– اللحوم المصنعة:

مثل النقانق التي لا تشكل تهديدًا لصحة قلبك فحسب، بل قد تؤدي أيضًا إلى انخفاض عدد الحيوانات المنوية.

– الحليب ومنتجات الألبان كاملة الدسم:

تحتوي منتجات الألبان كاملة الدسم على هرمونات الإستروجين، والستيرويدات التي تُعطى للأبقار لزيادة إنتاج الحليب بسبب انخفاض جودة الحيوانات المنوية، لذا الإفراط في تناولها يؤثر على خصوبتك.

– الكحول:

استهلاك الكحول، حتى بكميات معتدلة، يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الرغبة الجنسية، إضافة إلى، حدوث فوضى في مستويات هرمون التستوستيرون وتقليل عدد الحيوانات المنوية لديك.

– الشوربة المعلبة:

تحتوي على مستويات عالية جدًا من الصوديوم، وهو مكون يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وبالتالي يصبح ضار لصحة القلب، بالإضافة إلى ذلك ، يؤدي إلى انخفاض تدفق الدم (حتى أجزاء الجسم التي تعتمد على زيادة تدفق الدم أثناء ممارسة العلاقة الحميمة).

– الصودا الدايت:

قد تؤثر المحليات التي توجد في الصودا، وخاصة الأسبارتام، على مستويات السيروتونين، وبالتالي تقليل الرغبة الجنسية لديك.

– البطاطس المقلية:

يمكن للزيوت المهدرجة المستخدمة في قلي البطاطس أن تخفض مستويات هرمون التستوستيرون، وتكبح الدافع الجنسي للرجل.

-الفيشار في الميكروويف:

يمكن للمواد الكيميائية مثل حمض البيرفلوروكتانويك الموجود داخل الميكروويف أن تقتل الدافع الجنسي، وعلى المدى الطويل ، قد تسبب مشاكل البروستاتا.

– النعناع:

يمكن أن يقلل المنثول الموجود في النعناع من هرمون التستوستيرون، ما يؤدي إلى تدمير الخصوبة.