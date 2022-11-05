هل ترغب في كسب الأرباح من قناتك على اليوتيوب؟ إليك التفاصيل

بإمكان الأشخاص الذين يملكون قناة على اليوتيوب، جني أموال طائلة، لكن ذلك يتوقف على المتابعين وعدد المشاهدات التي يحظى بها المحتوى الذي يقدمونه.

ونشر موقع (سي إن بي سي) تقريراً حول عدد المتابعين الذي يحتاجه اليوتيوبرز، من أجل كسب 100 ألف دولار شهرياً.

ووفقاً لتقديرات جديدة “للدخل الاجتماعي” قامت بها منصة الترخيص للموسيقى “لايكد كو” فإن المرء يحتاج إلى ما لا يقل عن ألف مشترك في قناته في يوتيوب ونحو 24 مليون مشاهدة سنوياً، لكسب 100 ألف دولار من خلال يوتيوب.

ولكسب المال من قناتك في يوتيوب، يجب أن تكون مسجلاً في “برنامج يوتيوب بارتنر” (YouTube’s Partner Programme (YPP)) الشريك لليوتيوب، والذي يمكّنك من جني الأموال من خلال إعلانات مصاحبة لمقاطع الفيديو التي تشاركها على قناتك.

وللانضمام إلى برنامج “يوتيوب بارتنر”، يحتاج الشخص إلى ألف مشترك على الأقل في قناته الخاصة على يوتيوب، وإلى أكثر من 4 آلاف ساعة مشاهدة من الجمهور العام خلال الأشهر الـ12 السابقة لتقديم طلبه، كما يحتاج إلى أن يكون لديه حساب في (AdSense) مرتبط بقناته، وفقا لموقع يوتيوب.

ووفق تقديرات المنصات المختصة، فإن متوسط دخل مستخدمي يوتيوب يقدر بـ7.60 دولارات لكل ألف مشاهدة، تذهب 45% منها إلى شركة غوغل.